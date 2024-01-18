أعلن البنك المركزي سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس 18-1-2024، وبلغ نحو 30.84 جنيه للشراء أما سعر البيع وصل إلى 30.93 جنيه في البنك المركزي خلال بداية التعاملات، وفق المواقع الرسمية للبنوك العاملة في القطاع المصرفي.

سعر الدولار اليوم

تستعرض «الوطن» سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 18-1-2024، في البنوك المصرية خلال بداية التعاملات وجاء كالتالي:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

- ففي بداية التعاملات بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 18-1-2024 داخل البنك الأهلي المصري 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

- سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري داخل بنك مصر خلال بداية التعاملات نحو 30.85 جنيه للبيع، و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

- وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 18-1-2024 داخل مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 30.90 جنيه شراءً، أما سعر البيع 30.95 جنيه خلال بداية التعاملات.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

- بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري داخل بنك الإسكندرية سجل 30.95 جنيه للبيع، أما سعر الشراء 30.85 جنيه خلال بداية التعاملات.