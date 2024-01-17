سيارات لا تدخل في مبادرة زيرو جمارك للمصريين بالخارج.. تعرف عليها

أيام قليلة وتنتهي مبادرة سيارة المصريين بالخارج وتحديدًا في 31 يناير الجاري 2024، بناء على قرار وزارة المالية، وحتى الآن لم يحسم قرار مد تلك المبادرة مرة جديدة أم لا، بحسب حديث علي جلال، المتحدث باسم مبادرة سيارات المصريين في الخارج بمصلحة الجمارك المصرية، وأن قرار مد المبادرة يعود إلى مجلس الوزراء وبإمكانه مد تلك المبادرة 3 أشهر جديدة، وفقًا للقانون الخاص بالمبادرة.

تحذير من شراء سيارات موديلات 2019

وأضاف جلال في حديثه لـ«الوطن» أن مصلحة الجمارك تشدد على أن شروط المبادرة لا بد الالتزام بها ومن أهمها موديل السيارات زيرو جمارك أن يكون الحد الأقصى للصنع 3 سنوات بخلاف سنة الصنع، وبمعنى أوضح أن آخر موديل للسيارات يمكن قبوله في المبادرة هو 2020.

وتابع جلال أن السيارات المصنوعة قبل 2020 أي موديلات 2019 وما قبلها لا يمكن قبولها داخل مبادرة سيارات المصريين بالخارج وهي السيارات المعروفة بزيرو جمارك، وهذا بمثابة تحذير لمن يرغب في الاستفادة من مبادرة سيارات المصريين بالخارج لا بد أن يكون مطلعًا على شروط المبادرة جيدًا حتى لا يتعرض للخسارة في شراء السيارات غير المطابقة للشروط.

شروط استيراد سيارة مبادرة سيارات المصريين بالخارج

- أن يكون المتقدم لم يسبق له الاستفادة من تيسيرات مبادرة سيارات المصريين بالخارج.

- استيفاء إجراءات التسجيل عبر تطبيق استيراد سيارات المصريين بالخارج.

- تقديم كشف حساب بنكي عن 6 أشهر سابقة على تاريخ التحويل.

- سداد المبلغ النقدي بالعملة الأجنبية.

- سداد المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية.

- ألا يقل عمر المتقدم لـ مبادرة المصريين بالخارج للسيارات عن 16 عامًا.

- سداد 30% فقط من قيمة الضرائب الجمركية، ويتم استردادها بعد 5 سنوات.

- وجود إقامة قانونية سارية للاستفادة من مبادرة سيارات المصريين بالخارج.