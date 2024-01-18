كفر الشيخ تُنهي استعداداتها لانطلاق ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية

أنهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ كافة استعداداتها لانطلاق ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام 2023 - 2024، التي تنطلق اليوم الخميس 18 يناير وتنتهي يوم الأربعاء 24 يناير 2024.

61 ألفاً و245 طالباً وطالبة يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية

ويؤدي 61 ألفاً و245 طالباً وطالبة امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بكفر الشيخ، في 343 لجنة امتحانية في 3 قطاعات مقسمة إلى قطاع كفر الشيخ ويضم 124 لجنة، وقطاع دسوق ويضم 122 لجنة، وقطاع الحامول ويضم 97 لجنة.

الانتهاء من تجهيز وتنظيف وتعقيم اللجان

ومن جانبه، أكد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنّه تم الانتهاء من تجهيز وتنظيف وتعقيم اللجان، والتشديد على الطلاب وجميع العاملين باللجان بارتداء الكمامات، لافتاً أنّه جرى تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان المديرية برئاسة مدير المديرية، وغرف أخرى فرعية بكل إدارة تعليمية برئاسة مدير الإدارة، لمتابعة سير العملية الامتحانية على مدار الساعة، بجانب التنسيق مع الجهات الأمنية لتأمين نقل أوراق الأسئلة والإجابة، والتنسيق أيضاً مع مديرية الصحة بشأن تواجد طبيب أو زائرة صحية باللجان لتوفير الرعاية الصحية للطلاب.

توفير الهدوء والانضباط داخل اللجان

وذكر وكيل الوزارة، أنّه تم التشديد على رؤساء اللجان بضرورة الدقة في أعمال الامتحانات، وتوفير الهدوء والانضباط داخل اللجان، كما تم توجيه المُصححين والمراجعين وراصدي درجات الطلاب بضرورة تحري الدقة والشفافية، وأنّ يعمل الجميع لصالح الطالب حتي يحصل كل طالب على حقه، وستقوم لجنة النظام والمراقبة بتوفير كافة سُبل الراحة للعاملين بالكنترول وفق القواعد المنظمة، منوهاً أنّه تم أيضاً تكليف مسئولي الكنترولات بإنهاء أعمالها أولاً بأول لإعلان النتائج في أقرب وقت، لطمأنة الطلاب وأولياء أمورهم.

جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية

وبحسب ما أعلنته مديرية التربية والتعليم، في وقت سابق، فإنّ جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام 2023 - 2024، بمحافظة كفر الشيخ، كالتالي:

- الخميس 18 يناير 2024: مادتي اللغة العربية والخط والإملاء والتربية الدينية.

- الأحد 21 يناير 2024: مادتي الجبر والعلوم.

- الاثنين 22 يناير 2024: مادتي الهندسة والحاسب الآلي.

- الثلاثاء 23 يناير 2024: مادتي اللغة الإنجليزية والتربية الدينية.

- الأربعاء 24 يناير 2024: مادة الدراسات الاجتماعية.