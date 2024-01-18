مراسل «القاهرة الإخبارية»: منتخب المغرب صنع بهجة عربية ومرشح للبطولة

قال أحمد فاروق مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من كوت ديفوار، إن اليوم كان ختام الجولة الأولى لدور المجموعات لكأس الأمم الأفريقية لعام 2023، مشيرًا إلى أن المنتخب المغربي صنع بهجة عربية ووضع نفسه مبكرًا كأحد أقوى المرشحين للتويج بشكل عام، وذلك بفوزه على منتخب تنزانيا بثلاثة أهداف دون رد، وذلك بعد النتائج السلبية التي كان بينها تعادل المنتخب المصري وتعادل الجزائري وخسارة تونس وموريتانيا.

أظهر فيتوريا المدير الفني للمنتخب المصري خلال المؤتمر الصحفي ثقته الكبيرة باللاعبين

وأضاف «فاروق» خلال مداخلة عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن الأجواء جيدة في معسكر المنتخب المصري، حيث أظهر فيتوريا المدير الفني للمنتخب المصري خلال المؤتمر الصحفي ثقته الكبيرة باللاعبين، وكذلك حارس المرمى محمد الشناوي وكلاهما رفضا أن يبرران نتيجة الجولة الأولي برطوبة الطقس، حيث أن تلك الأجواء يعيشها جميع المنتخبات وليس المنتخب المصري فقط.

فيتوريا ألمح لإجراء بعض التغييرات وحافظ على معنويات لاعبيه

وتابع مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، أن فيتوريا ألمح لإجراء بعض التغييرات وحافظ على معنويات لاعبيه مؤكدًا ان تلك التغييرات متعلقة بمواجهه منتخب غانا والذي يختلف عن منتخب موزنبيق، وأن هذه التغييرات ليست لأداء سلبي للاعبين او ما شابه.

ولفت «فاروق»، أن المنتخب المصري خاض تدريبه الأخير قبل مواجهه منتخب غانا غدا، وتمتع اللاعبون بمعنويات عالية، على عكس التوتو الذي كان ملحوظ على كريس هويتون المدير الفني لغانا ولاعبيه أيضا.