أتاح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الآن إمكانية التقديم في وظائف مصلحة الخبراء بوزارة العدل 2024، عبر بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز.

الآن.. التقديم في وظائف مصلحة الخبراء بوزارة العدل 2024

وتم الآن منذ الساعات الأولى في يوم الخميس الموافق 18 يناير، استقبال طلبات الأشخاص الذين يرغبون في التقديم في وظائف مصلحة الخبراء بوزارة العدل 2024.

التقديم مستمر حتي نهاية الشهر

ويستمر التقديم على وظائف مصلحة الخبراء بوزارة العدل 2024 حتي نهاية الشهر الجاري 31 يناير.

التخصصات المطلوبة لوظائف مصلحة الخبراء

وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» التخصصات المطلوبة للتقديم في وظائف مصلحة الخبراء بوزارة العدل 2024.

1- معاون خبير هندسي تخصصات مدني أو عمارة هندسة بحرية ميكانيكا كهرباء.

2- ومطلوب أيضا لمصلحة الخبراء بوزارة العدل معاون خبير حسابي.

3- تخصص حاسبات ومعلومات.

4- معاون خبير زراعي.

ويتطلب التعيين في التخصصات السابقة على الدرجة الثالثة وذلك وفقًا لشروط القانون رقم 96 لسنة 1952، والخاص بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء، وأحكام قانون الخدمة المدنية.

ويستطيع الأشخاص الدخول على بوابة الوظائف الحكومية من هنا للتمكن في التقديم على وظائف مصلحة الخبراء بوزارة العدل.