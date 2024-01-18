راكب «يعض» المضيفة والطائرة تغير اتجاهها.. ماذا حدث؟

اضطرت طائرة تابعة لشركة الطيران اليابانية «أول نيبور إيرويز»، كانت متجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، للهبوط في طوكيو بعدما عض راكب مخمور مضيفة طيران بحسب إعلان الشركة.

عض المضيفة وينفي الواقعة

وأوضح ناطق باسم الشركة، بحسب هيئة الإذاعة اليابانية، أن الراكب عمد إلى عض ذراع مضيفة من أعضاء الطاقم، مسببا لها جروحا طفيفة، مشيرا إلى أنه كان ثملاً كليا، ودفع الحادث قائدي الطائرة إلى الاستدارة باتجاه مطار هانيدا في العاصمة اليابانية ليتم تسليم الفرد إلى قوات الشرطة، وأكد الراكب المعتقل للمحققين أنه لا يتذكر هذا السلوك على الطلاق.

تفاصيل عن الرجل الذي عض المضيفة

وأشارت شرطة العاصمة اليابانية طوكيو، أن الرجل عمره 55 سنة وهو أمريكي، بحسب البيانات التي كشفت عنها وكالة «كيودو» للأنباء اليابانية، ومحطة «تي بي إس» اليابانية، في الرحلة التي كانت تحمل رقم 118 وتطير فوق المحيط الهادي، وكان يوجد على متن الطائرة 159 مسافر، وقد غادرت الرحلة مطار هانيدا بطوكيو الساعة 9:47 مساء بالتوقيت المحلي وعادت فقط بعد أقل من ساعة وفقا لموقع تتبع الرحلات الجوية « Flightradar24»، فيما رفضت إدارة شرطة مدينة طوكيو ذكر تفاصيل أكثر عن الواقعة.

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وتواجدت حالاتين عض في الهواء من قبل على رحلات شركات طيران أمريكية، وحينها تم فرض غرامة وصلت إلى 81.950 دولارًا و77.272 دولارًا على التوالي.