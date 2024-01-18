تفاصيل اختبارات وظائف محفظي القرآن.. تضم أسئلة فكرية وعشوائية

قال الدكتور هاني عودة مدير عام الجامع الأزهر إنَّ الجامع الأزهر أعلن خلال الفترة الماضية عن فتح أبواب التقدم أمام محفظي القرآن الكريم بالرواق في محافظتي الوادي الجديد وشمال سيناء، مؤكّدًا أنَّ هذا التوسع جاء في سبيل التوسع لمقرات الرواق الأزهري للعلوم الشرعية والقرآن الكريم.

اختبارات التقدم لوظائف محفظي القرآن إلكترونية 100%

وأضاف مدير عام الجامع الأزهر في تصريحات لـ«الوطن» أنَّ الاختبارات نزيهة 100% والسبب في ذلك يرجع أولًا إلى أنَّ الاختبارات إلكترونية بشكل كامل، إذ يجلس حافظ كتاب الله أمام جهاز كمبيوتر ويخضع لبعض الأسئلة العشوائية والتي تزيد على 100 آلف سؤال بسبب عن تكرارها مرة أخرى المتقدمين، كما أن النتيجة ستعلن خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أنَّ الهدف من تصوير المتقدم بالصوت والصورة أثناء الاختبار هو من أجل الرجوع إليها في حال تقديمه لتظلم أو ما شابه، وبذلك تضمن كون الاختبارات نزيهة 100%، فضلًا عن إجراء اختبارات فكرية للمتقدمين من خلال التعرف على السمات الشخصية الخاصة بهم والتأكد من التزامهم بالمنهج الوسطي الصحيح، قائلا: «كل هذه التعليمات في المقام الأول تأتي بناء على توجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف من أجل الارتقاء الدائم بالمؤسسة وبمحفظي القرآن الكريم».

الجامع الأزهر يفتح باب التقدم لمحفظي القرآن الكريم

وكان الجامع الأزهر أعلن عن فتح التقدم لمحفظي القرآن الكريم في محافظتي شمال سيناء، والوادي الجديد خلال الفترة الماضية، وانتهى التقديم الإلكتروني للعمل بالتحفيظ بالأروقة الأزهرية.