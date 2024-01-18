«الأهلي المصري» يجيب عن أهم 5 أسئلة لشهادة الـ27%.. ما موعد إيقافها؟

يقدم البنك الأهلي المصري شهادة الـ27% مدة العام وتصرف نهاية المدة، وبعائد 23.5% يصرف شهريًا، والحد الأدنى للشراء 1000 جنيه، وهي للأفراد الطبيعيين بالغين وقصر «مصريون وأجانب»، ويمكن الاقتراض بضمانها وإصدار بطاقات ائتمان، وهناك بعض الأسئلة التي تتردد كثيرًا وهو ما يرد عليه البنك.

وأجاب الأهلي المصري عن عدد من الأسئلة على الشهادة البلاتينية ذات العائد 27% و23.5%، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ونرصد أهم 10 أسئلة كما يلي.

ما هو آخر موعد للشهادة البلاتينية الـ27% و23.5%؟

لم يتمّ تحديد موعد لإيقاف إصدار الشهادات البلاتينية السنوية الجديدة حتى تاريخه.

يمكن كسر شهادة تم شرائها من شهر، للحصول على 27%؟

لا يمكن الاسترداد قبل مضي 6 أشهر اعتباراً من يوم العمل التالي ليوم الشراء علما أن مبلغ الاسترداد يتمّ احتسابه وفقًا لجدول الاسترداد الموضح بالفرع كما يمكن استرداد شهادات الادخار عن طريق خدمة «الأهلي نت»، إذ يتمّ توضيح القيمة الاستردادية للشهادة.

ما هي طرق شراء الشهادة؟

يمكن شراء الشهادات من خلال خدمة الأهلي نت/ الأهلي موبايل عن طريق الضغط على «الودائع/ الشهادات/ الأوعية الادخارية»، ثم الضغط على «إصدار الودائع/الشهادات/ الأوعية» كما يمكن شراء الشهادات من خلال زيارة أقرب فرع ومقابلة أحد ممثلي خدمة العملاء.

كيفية شراء الشهادة عن طريق ماكينة الـATM؟

متاح شراء شهادات في حال اختيار خدمة «المعاملات المالية بين حسابات العميل» أو خدمة «المعاملات المالية خارج حسابات العميل والمدفوعات» وفقًا لنموذج طلب الاشتراك بالخدمة الموقع للعميل.