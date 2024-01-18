باحث: غزة تحولت إلى «خرابة».. والمجتمع الدولي عاجز عن إيقاف العدوان الإسرائيلي

قال الدكتور بشير عبدالفتاح، الكاتب والباحث السياسي بالأهرام، إنّ استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة لليوم 104 على التوالي، يشكف عن مأساة إنسانية كبيرة في ظل عجز عالمي عن إيقاف الكارثة، بينما ما زالت حكومة الاحتلال الإسرائيلية اليمينة المتطرفة تتمادى في أعمال القتل والإبادة الجماعية وارتكاب الجرائم المنافية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والشرعية الدولية وكل المواثيق المتعارف عليها.

وأضاف «عبدالفتاح»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أنّ عدد الشهداء الفلسطينيين وصل حتى الآن إلى أكثر من 24 ألف شهيد فلسطيني، وأكثر من 7 آلاف ما زالوا تحت الأنقاض، فضلا عن عشرات الآلاف من الجرحى والمصابين، وتحول قطاع غزة إلى «خرابة» بمعنى أنّه يستحيل العيش فيه مرة أخرى.

إسرائيل ترفض حل الدولتين

ويرى الباحث أنّ إسرائيل وحكومة نتنياهو لا يريدان حل الدولتين أو إقامة دولة فلسطينية، ويرغبون في تفريغ الأراضي الفلسطينية التي بحوزة الفلسطينيين كالضفة الغربية وقطاع غزة من سكانها، ومن كل سبل الحياة، حتى يصبح الخيار أمام الشعب الفلسطيني هو التهجير القسري الإجباري إلى الضفة الأردنية أو سيناء، وذلك يظهر من خلال أعمال الإبادة الجماعية والقتل والتدمير التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي.