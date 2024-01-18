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القبض على رئيسة مجلس إدارة مجموعة مطاعم هاربة من 63 سنة سجن في الجيزة

كتب:

محمد بركات
02:26 م | الخميس 18 يناير 2024
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

أسفرت جهود قطاع الأمن العام عن ضبط رئيسة مجلس إدارة مجموعة مطاعم وسوبر ماركت، مقيمة في دائرة قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة، محكوما عليها بالحبس 63 سنة وكفالات مالية في 101 قضية بتهم تبديد وشيكات، في دوائر أقسام شرطة «الدقي، العجوزة، أول أكتوبر، أول مدينة نصر».

كما أسفرت الحملات عن ضبط عاطل مقيم بدائرة مركز شرطة إسنا بالأقصر، محكوما عليه بالسجن 3 سنوات في جناية سلاح، وبمواجهتهما بالأحكام الصادرة ضدهما أقرا بصحتها، واتخذت الإجراءات القانونية.

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