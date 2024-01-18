هؤلاء لا يحق لهم التقديم في مسابقات الوظائف الحكومية.. تأكد من صلاحية بطاقتك

يواصل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة استقبال طلبات وأوراق الخريجين الراغبين في التقديم للوظائف الحكومية 2024 التي أعلن عنها الجهاز، بتوجيهات من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

طلبات المتقدمين للوظائف الحكومية 2024

ويستقبل الجهاز، طلبات المتقدمين لـ الوظائف الحكومية 2024 المعلن عنها، بجهات وزارة التربية والتعليم، والهيئة القومية للبريد وخبراء وزارة العدل ومصلحة الطب الشرعي، خلال الفترة من 18 يناير حتى 31 من نفس الشهر، وذلك على رابط موقع بوابة الوظائف الحكومية التالي Https://jobs.caoa.gov.eg، والدخول عليه، ثم اتباع التعليمات كما هو مبين في الاستمارة المرفقة.

الفئات غير المستحقة للتقديم للوظائف الحكومية

وقد حددت الجهات الحكومية الأربعة الطالبة للوظائف، شروطًا يتضح منها من لا يحق لهم التقديم في الوظائف المعلن عنها.

وتستعرض «الوطن » في التقرير التالي الفئات غير المسموح لهم، ولا يحق لهم التقديم لهذه الوظائف لافتقاد أحد الشروط المطلوبة والتي يجب توافرها في أوراق المتقدمين للوظائف.

ومن بين من لا يحق ولا يجوز لهم التقديم في الوظائف بالجهات الحكومية الأربعة، كل من:

- جميع الخريجين غير الحاصلين على مؤهل عال، أو ما يعادله.

- كل من لم يؤد الخدمة العسكرية.

- كل من تجاوز عمره 40 عامًا لمسابقات التربية والتعليم، و30 عامًا لوظائف البريد والطب الشرعي وخبراء وزارة العدل.

- كل من تعرض لأي عقوبات جنائية بأحكام نهائية.

- التقديم ببطاقات رقم قومي منتهية الصلاحية.

- المؤمن عليهم في وظائف حكومية أخرى.

وأعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن فتح باب التقديم، اليوم الخميس 18 من يناير حتى 31 من نفس الشهر لوظائف حكومية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تخصصات معلم مساعد فصل للصفوف الابتدائية «الأول، الثاني، الثالث» بجميع المحافظات.

كما أعلن الجهاز، عن مسابقة تعيينات وظائف الطب الشرعي بوزارة العدل، لتعيين 81 خريجا، في تخصصات (معاون طبيب شرعي معملي- معاون طبيب شرعي ميداني - معاون كيميائي شرعي بالدرجة الوظيفية الثالثة - وظيفة حرفي سادس «ب» - وظيفة عامل تشريح بالمستوى الوظيفي السادس «ب»).

والمسابقة الثالثة التي أعلن عنها الجهاز، وظائف بمصلحة الخبراء بوزارة العدل، لتعيين 243 خريجا في تخصصات (معاون خبير حسابي- معاون خبير زراعي- معاون خبير هندسي تخصص «مدني أو عمارة»- معاون خبير هندسي تخصص «هندسة بحرية»- معاون خبير هندسي تخصص «ميكانيكا»- معاون خبير هندسي تخصص «كهرباء»- معاون خبير هندسي تخصص «حاسبات ومعلومات») على الدرجة الثالثة.

والمسابقة الرابعة، وظائف بالهيئة القومية للبريد، لتعيين 900 خريجي هندسة، وتخصصات أخرى.

وتكون تخصصات خريجي الهندسة في تخصصات (مهندس ميكانيكا سيارات- مهندس كهرباء- مهندس ميكانيكا- مهندس تخطيط النقل- مهندس تشغيل وسائل النقل).

أما التخصصات الأخرى فهي (أخصائيو بريد - مكتب بريد - أخصائي خدمة عملاء - محامون قانونيون بالدرجة الثالثة).

ويكون التقديم للوظائف في المسابقات الأربعة عبر اللينك التالي: Https://jobs.caoa.gov.eg.