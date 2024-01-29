أسعار مراتب 120 سم في مصر.. «اعرف بتبدأ من كام»

تعد المراتب من أهم قطع الآثاث المنزلية التي يحرص الراغبين في شراءها على اختيارها بعناية، إذ إنّها تعد من أهم سبل الراحة التي يلجأ إليها الفرد في نهاية اليوم، فإذا كانت المرتبة بجودة عالية، تساعد الفرد على النوم براحة وبهدوء، وإذا كانت من النوع الرديئ تسبب الأرق والألم للفرد في نومه، ما يجعل الراغبون في شراء مرتبة جديدة، يهتمون بمعرفة أسعار مراتب 120 سم والمقاسات الأخرى بمختلف أنواعها.

وهناك أنواع متعددة من المراتب في السوق المصرية، منها مراتب بسوست منفصلة وأخرى متصلة، ونوضح من خلال هذا التقرير أسعار مراتب 120 سم وغيرها من المراتب الأخرى، وفق المواقع الرسمية للمراتب، وتتمثل في الآتي:

سعر مراتب تاكي 120 سم

- مرتبة جولدن ارتفاع 26 سم سوست منفصلة.. يبدأ سعرها من 4100 جنيه.

- مرتبة دودو ارتفاع 30 سم سوست متصلة.. يبدأ سعرها من 6500 جنيه.

- مرتبة دي لوكس 15 سم هاف ميديكال.. يبدأ سعرها من 2600 جنيه.

- مرتبة سو ارتفاع 25 سم سوست منفصلة.. يبدأ سعرها من 6400 جنيه.

أسعار مراتب سرير 120 يانسن

- مرتبة كتاركت 27: يصل سعر المرتبة 120 سم إلى 5770 جنيها.

- مرتبة إكسترا جولد: يصل سعر المرتبة 120 سم إلى 4590 جنيها.

- مرتبة بوكيت قطن 27: يصل سعر المرتبة 120 سم إلى 6340 جنيها.

- مرتبة ألماني: يصل سعر المرتبة 120 سم إلى 5120 جنيها.

- مرتبة كتاركت 3: يصل سعر المرتبة 120 سم إلى 6380 جنيها.

- مرتبة بوكيت قطن 3: يصل سعر المرتبة 120 سم إلى 6970 جنيها.

- مرتبة بلوماس: يصل سعر المرتبة 120 سم إلى 4950 جنيها.

- مرتبة سويت دريمز: يصل سعر المرتبة 120 سم إلى 4840 جنيها.

- مرتبة ماريوت: يصل سعر المرتبة 120 سم إلى 5810 جنيهات.

- مرتبة روياليتي: يصل سعر المرتبة 120 سم إلى 9700 جنيه.

- مرتبة ميدي بيديك: يصل سعر المرتبة 120 سم إلى 8 آلاف جنيه.

- مرتبة سكاندي: يصل سعر المرتبة 120 سم إلى 6110 جنيهات.

- مرتبة ماريوت قطن: يصل سعر المرتبة 120 سم إلى 6780 جنيها.

- مرتبة كتاركت بيلو توب: يصل سعر المرتبة 120 سم إلى 7010 جنيهات.

- مرتبة جوري: يصل سعر المرتبة 120 سم إلى 10690 جنيها.

- مرتبة يانسن بيديك: يصل سعر المرتبة 120 سم إلى 12330 جنيها.

أسعار مراتب 120 سم فوربد

- مرتبة فوربد مقاس 120 سم بارتفاع 23 سم: يصل سعرها إلى 4115 جنيها.

- مرتبة فوربد مقاس 120 بارتفاع 25 سم: يصل سعرها إلى 4410 جنيهات.

- مرتبة فوربد مقاس 120 بارتفاع 15 سم: يصل سعرها إلى 5010 جنيهات.

- مرتبة فوربد مقاس 120 بارتفاع 20 سم بسعر 6470 جنيها.

مرتبة فوربد مقاس 120 بارتفاع 25 سم: يصل سعرها إلى 8190 جنيها.

- مرتبة فيكس سايد مقاس 120 بارتفاع 30 سم: يصل سعرها إلى 6630 جنيها.

- مرتبة اليجانس مقاس 120 بارتفاع 35 سم : يصل سعرها إلى 10665 جنيها.

- مرتبة برايم مقاس 120 بارتفاع 30 سم: يصل سعرها إلى 6950 جنيها.

- مرتبة موديل اوميجا 120 سم بارتفاع 23 سم: يصل سعرها إلى 3790 جنيها.

- مرتبة موديل جراند مقاس 120 سم بارتفاع 31 سم: يصل سعرها إلى 5010 جنيهات.

- مرتبة فوربد موديل كلاس مقاس 120 سم بارتفاع 27 سم: يصل سعرها إلى 6010 جنيهات.

- مرتبة فوربد موديل ديلوكس مقاس 120 سم بارتفاع 25 سم: يصل سعرها إلى 4410 جنيهات.

- مرتبة فوربد موديل باونتي مقاس 120سم بارتفاع 33 سم: يصل سعرها إلى 8910 جنيهات.

سعر مراتب تاكي 120 سم

- مرتبة سيزونال سوست متصلة: يصل سعر المرتبة 120 سم إلى 4250 جنيها.

- مرتبة كلاسيك سوست متصلة: يصل سعر المرتبة 120 سم إلى 3920 جنيها.

- مرتبة ليدي سوست متصلة: يصل سعر المرتبة 120 سم إلى 3450 جنيها.

- مرتبة سيزونال إكسترا سوست متصلة: يصل سعر المرتبة 120 سم إلى 5130 جنيها.

- مرتبة كارس بيلوتوب سوست متصلة: يصل سعر المرتبة 120 سم إلى 4460 جنيها.

- مرتبة كارس سوست متصلة: يصل سعر المرتبة 120 سم إلى 5060 جنيها.

- مرتبة سوبر كلاسيك سوست متصلة: يصل سعر المرتبة 120 سم إلى 3520 جنيها.

- مرتبة مارفي سوست منفصلة: يصل سعر المرتبة 120 سم إلى 5750 جنيها.

- مرتبة فيكتوريا سوست منفصلة: يصل سعر المرتبة 120 سم إلى 6360 جنيها.

- مرتبة فيسكو بيدك سوست منفصلة: يصل سعر المرتبة 120 سم إلى 9050 جنيها.

- مرتبة دريمز سوست منفصلة: يصل سعر المرتبة 120 سم إلى 7480 جنيها.

- مرتبة هونى مون سوست منفصلة: يصل سعر المرتبة 120 سم إلى 11 ألفا و310 جنيهات.

- مرتبة لولا سوست منفصلة: يصل سعر المرتبة 120 سم إلى 12 ألفا و630 جنيها.

- مرتبة أميريكان سبيريت سوست منفصلة: يصل سعر المرتبة 120 سم إلى 10 آلاف و520 جنيها.

- مرتبة بريليانت سوست منفصلة: يصل سعر المرتبة 120 إلى 11040 جنيها.