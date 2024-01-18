«أزهرية مطروح»: امتحانات اللغة العربية والمطالعة أسهل من العام الماضي

أعلن الشيخ عبد العظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية للمعاهد الأزهرية، أن امتحانات مادة اللغة العربية للشهادة الابتدائية، ومادة المطالعة للشهادة الإعدادية، جاءت هذا العام أسهل من العام الماضي، وفي متناول الطالب المتوسط، وجميع الأسئلة واضحة ومن الكتاب المدرسي، وفقا لمناهج المعاهد الأزهرية.

لجان امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية في سيوة

وتابع عبد العظيم سالم، اليوم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح، مع وفد قطاع المعاهد الأزهرية، لجان امتحانات الشهادة الابتدائيه الازهرية والشهادة الإعدادية الأزهرية بمدينة سيوة، لمتابعة سير العمل بمركز توزيع الأسئلة، والاطمئنان على تطبيق الإجراءات الأمنية اللازمة لتأمين صناديق الأسئلة، ووصولها إلى اللجان في الوقت المحدد.

المطالعة واللغة العربية

وأدى طلاب الشهادة الابتدائية امتحانات اللغة العربية، والخط والإملاء، بينما أدى طلاب الشهادة الإعدادية الازهرية امتحانات اللغة العربية ورقة ثانية، والمطالعة والنصوص وفنون الكتابة، وجرى الاطمئنان من الطلاب على مستوى الامتحان، ووضوح الأسئلة وعدم خروج أي منها عن المنهج المقرر.

تواصل اللجان مع غرفة عمليات امتحانات الأزهر بمطروح

ووجه رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، رؤساء اللجان ومساعديهم بضرورة التواصل المستمر مع غرفة عمليات الامتحانات بديوان عام المنطقة لتذليل أي عقبات، والالتزام بالتعليمات المنظمة للامتحانات الواردة من قطاع المعاهد.