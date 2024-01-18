توزيع درجات الدراسات للصف الثالث الإعدادي 2024.. المجموع الكلي 40 درجة

أعلن المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل توزيع درجات الدراسات للصف الثالث الإعدادي 2024، الذي أداه الطلاب في أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023-2024.

توزيع درجات الدراسات للصف الثالث الإعدادي 2024

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، تفاصيل توزيع درجات الدراسات للصف الثالث الإعدادي 2024، كما يلي:

- المجموع الكلي لمادة الدراسات للصف الثالث الإعدادي هي 40 درجة.

- درجة النجاح: 20 درجة.

توزيع الدرجات على أسئلة الامتحان كما يلي.

- السؤال الأول: 10 درجات

- السؤال الثاني: 10 درجات

- السؤال الثالث: 10 درجات

- السؤال الرابع: 10 درجات.

وكانت وزارة التربية والتعليم، أعلنت توزيع درجات جميع مواد الشهادة الإعدادية للطلاب في جميع المحافظات كما يلي.

مادة اللغة العربية: 80 درجة، ودرجة النجاح 40 درجة.

مادة اللغة الانجليزية: 60 درجة، ودرجة النجاح 30 درجة.

مادة الدراسات الاجتماعية: 40 درجة، ودرجة النجاح 20 درجة.

مادة الرياضيات: 60 درجة، ودرجة النجاح 30 درجة.

العلوم : 40 درجة، ودرجة النجاح 20 درجة.

المجموع الكلى: 280 درجة ، ودرجة النجاح 140 درجة.