«الأهلي المصري» يعلن رسوم التحويلات من الفروع والمحافظ والإنترنت البنكي

يتيح البنك الأهلي المصري خدمات التحويلات سواء من خلال الفروع أو الإنترنت البنكي أو المحافظ الإلكترونية، وكشف البنك عن رسوم التحويلات النقدية من الفروع والمحافظ الإلكترونية والإنترنت عبر جدول الرسوم الخاص به على الموقع الرسمي.

رسوم التحويلات من الفروع والمحافظ والإنترنت البنكي

- تحويلات صادرة من خلال فروع البنك الأهلي لعملاء بنوك أخرى، يكون 1 في الألف على المعاملة بحد أدنى 10 جنيهات وحد أقصى 150 جنيهت إضافة إلى 3 جنيهات للمعاملة.

- تحويلات صادرة من خلال الإنترنت لعملاء بنوك أخرى، 1 في الألف على المعاملة بحد أدنى 5 جنيهات وحد أقصى 75 جنيهت إضافة إلى 3 جنيهات للمعاملة.

تحويلات المحافظ الإلكترونية

- تحويلات للمحافظ الإلكترونية من خلال الفرع، 5 جنيهات للمعاملة.

- تحويلات للمحافظ الإلكترونية من خلال الإنترنت البنكي، 5 جنيهات للمعاملة.

- تحويلات صادرة دولار أمريكي أو يورو من خلال الفرع، 1 في الألف بحد أدنى 2 دولار أمريكي وأقصى 100 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأخرى + 0.15 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى.