الأحزاب تتضامن مع تحرك البرلمان لوقف تعاقدات المدربين واللاعبين الأجانب بالدولار

تضامنت أحزاب سياسية مع التحرك البرلماني الذي يستهدف حظر التعامل بالدولار مع المدربين واللاعبين الأجانب بالأندية المصرية، وهو طلب الإحاطة الذي قدمه النائب أشرف أمين، ووُجِّه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

الأحزاب تدعم التحرك البرلماني

ومن بين الأحزاب التي أعلنت تضامنها، كان حزب الاتحاد ، الذي أعلن رئيسه المستشار رضا صقر، تضامنه مع طلب الإحاطة، مؤكدا في تصريحات لـ«الوطن»، أنه يجب وقف التعاقدات مع المدربين واللاعبين الأجانب بالدولار؛ خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية الحالية.

مطالبات بوقف التعاقدات بالدولار

وقال المهندس أحمد الباز، الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن المدربين واللاعبين الأجانب يتقاضون ملايين الدولارات، في ظل وجود كفاءات مصرية تستحق الدعم وأخذ هذه الفرص، ورواتبهم بالجنيه المصري.

وأضاف «الباز»، لـ«الوطن»، أنه يجب توقف استمرار التعاقد مع اللاعبين والمدربين الأجانب بالدولار، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة على مستوى العالم.

ويرى الدكتور حسن هجرس، عضو الهيئة العليا لحزب الجيل الديمقراطي، أمين عام الحزب بالدقهلية، أنه يجب إعطاء الفرص الأكبر للاعبين والمدربين المصريين، خاصة وأنهم دائما ما يثبتون الكفاءة، وتكون دوافعهم أكثر حماسية وانتماء، مقارنة بالأجانب الذين يحصلون على ملايين الدولارات في ظل الأزمات الاقتصادية، وكذلك يكون الأمر بالنسبة لهم مجرد عمل بدون انتماءات.

وأعلن الدكتور هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، أنهم متضامنون مع طلب الإحاطة، وذلك بسبب أن هذه التعاقدات تستهلك أرقاما كبيرة من الدولار، في ظل وجود أزمة اقتصادية يعاني منها العالم

وطالب رئيس حزب المستقلين الجدد في تصريحاته لـ«الوطن»، أن يكون هناك لجنة من المتخصصين بهذا الملف؛ لوضع ضوابط ومراقبة التعاقد مع اللاعبين والمدربين الأجانب بالدولار؛ خاصة أن منهم بلا كفاءة، خاصة وأنها تتنافى مع سياسة ترشيد الإنفاق بالعملة الصعبة.