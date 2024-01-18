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اختتام دورة تدريبية في صناعة الإكسسوارات بمركز شباب بالقليوبية

كتب:

حسن صالح
05:28 م | الخميس 18 يناير 2024
علمني حرفة بمراكز الشباب بالقليوبية

علمني حرفة بمراكز الشباب بالقليوبية

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية ختام فعاليات الدورات التدريبية في الحرف اليدوية تحت شعار «علمني حرفة» المنفذة بمركز شباب بيجام بشبرا الخيمة، بحضور 25 مشاركا، في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة نحو تأهيل وتدريب الشباب لتوفير فرصة عمل مناسبة للشباب. 

صناعة الإكسسوار للفتيات

أوضح الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، أن الدورة التدريبية الحرفية «علمني حرفة» تضمنت صناعة الإكسسوار للفتيات تحت إشراف مدربة محترفة، تقدم من خلالها التعرف على الأدوات والمواد الخام اللازمة، وكيفية البدء في تنفيذ مشروع صغير من المنزل، مع الاستماع لمقترحات المشاركين في الدورة. 

تشجيع الشباب على التدريب المهني

أضاف وكيل وزارة الشباب، أن دورة «علمني حرفة»، تٌشجع الشباب على التدريب المهني والحرفي وإعداده لمواجهة سوق العمل بهدف نشر ثقافة العمل الحر، والقضاء على البطالة، وفي ضوء توجيهات القيادة السياسية التي تؤكد أهمية إقامة مشروعات صغيرة، تخلق فرص عمل حقيقية تساعد في تحمل الظروف الاقتصادية الصعبة وخدمة المجتمع.

أكد وكيل وزارة الشباب أهمية الدورات التدريبية التي تساعد المرأة المصرية على الاعتماد على الذات دون التوكل على شخص، في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.

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