جمع كلمة «الدنيا» سؤال بامتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية في الدقهلية

أدى طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة الدقهلية امتحان مادتي اللغة العربية والإملاء وسط إجراءات أمنية مشددة، التي استمرت على مدار ساعتين ونصف وعشرون دقيقة لمادة الإملاء.

وتتضمن امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الدقهلية، سؤال اختر جمع كلمة «الدنيا»، وكان من بين الاختيارات «الدنايا، الدنا، الدناءة، الدواني»، فيما تساءل الطلاب عن جمع الكلمة وعن الإجابة الصحيحة.

الإجابة الصحية لجمع كلمة الدنيا

تواصلت «الوطن» مع أحمد ماهر، المعلم الخبير باللغة العربية في مدرسة ابن لقمان الإعدادية بنين بالدقهلية، وسؤاله عن اختيار الإجابة الصحة لجمع كلمة «الدنيا» التي جاءت في امتحان اللغة العربية ويجيب قائلا: الإجابة الصحية هي الاختيار «الدنا».

امتحان اللغة العربية في مستوى الطالب المتوسط

وعبر طلاب الشهادة الإعدادية في المجمل عن سعادتهم بسهولة امتحان اللغة العربية وأنه في مستوى الطالب المتوسط، وأدى عدد 108 ألف و377 طالب وطالبة أولى امتحانات المرحلة الإعدادية في محافظة الدقهلية.

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم ناصر شعبان، في بيان صحفي على متابعة اللجان الامتحانية والاطمئنان على سير العملية الامتحانية داخل اللجان، ودليل العقبات والمعوقات أمام الطلاب.