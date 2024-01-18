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تحذير عاجل من طقس يوم الاثنين المقبل.. ماذا يحدث في سماء مصر؟

كتب:

آية أشرف
11:19 م | الخميس 18 يناير 2024
حالة الطقس

حالة الطقس

حالة من الدفء سيطرت على الأجواء ودرجات الحرارة الأيام الماضية، إذ تعرضت البلاد لمرتفع جوي، تسبب في ارتفاع قيم درجات الحرارة الأيام الماضية، وربما ستستمر خلال الأيام القليلة المقبلة، قبل أن تتغير الأحوال مُجددًا. 

انخفاض قيم درجات الجرارة بشكل كبير

ومن جانبها، حذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي، لهيئة الأرصاد الجوية، من طقس الاثنين المقبل، مؤكدة أنه بداية لمنخفض جوي جديد وأمطار كثيفة يضربان البلاد، ما يتسبب في انخفاض قيم درجات الجرارة بشكل كبير. 

وأكدت غانم، خلال حديثها لـ«الوطن»، أن البلاد على موعد مع منخفض جوي قادم يوم الاثنين، إذ يحجب أشعة الشمس، وتتكاثر السُحب، ما يؤدي لانخفاض درجات الحرارة لـ 6 درجات مئوية. 

وأوضحت «غانم» أن المنخفض الجوي، سيصاحبه سقوط أمطار كثيفة وكثيرة بعدة محافظات، وهو ما يلزم المواطنين بالتدابير الوقائية.

ولمعرفة تفاصيل الحالة الجوية والتدابير الوقائية من سوء الأحوال الجوية، اضغط هنا:

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بقلم آية أشرف