ماذا يحدث لجسمك عند استنشاق الغازات السامة الناتجة عن خلط المنظفات؟

كشفت مديرية الصحة بمحافظة الشرقية عن خطورة استنشاق الغازات السامة الناتجة عن خلط المنظفات، فماذا يحدث لجسمك عند استنشاقها؟

كشفت مديرية الصحة خلال نشرة توعوية، أنه عند استنشاق هذه الغازات يحدث تهيج وحرقان في العينين والأنف والحلق، وغثيان وترجيع، وحرقان وتهيج البشرة وصعوبة في التنفس واختناق وألم بالصدر وضرر بالرئة وكحة شديدة، وسرعة في التنفس، قد تؤدي إلى الوفاة.

خلط منظفات الحمام مع الكلور

وأوضحت مديرية الصحة أن خلط منظفات الحمام مثل «فلاش والخل وكحول وماء الأكسجين والأمونيا» مع الكلور يؤدي إلى تكون الغاز السام.

وأشارت المديرية إلى ضرورة اتباع عدة إجراءات عند التعرض لغاز الكلور السام وهي:

1- سرعة مغادرة المكان الذي يتم فيه التعرض لغاز الكلور ذو الرائحة المميزة إلى هواء نقي

2- سرعة التخلص من الملابس التي تم التعرض بها وغسل الجسم كامل جيدا بالماء والصابون

3- عند احمرار وتهيج العين يجب غسل العين جيدا بمياه جارية مدة لا تقل عن 15 دقيقة مع العرض على طبيب رمد

4- عند الشعور بسرعة أو ضيق التنفس والكحة المستمرة يتم التوجه لأقرب مركز سموم ليوضع المريض على أكسجين وجلسات الاستنشاق وأخذ العلاج اللازم.

5- ينصح مرضى حساسية الصدر بالتوجه مباشرة لأقرب مركز سموم.