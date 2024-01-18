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مستشارة سابقة لترامب: دونالد حقق انتصارا رائعا بالانتخابات التمهيدية بولاية آيوا

كتب:

هاجر عمر
11:47 م | الخميس 18 يناير 2024
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب

الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب

قالت سامانثا دريفز، المستشارة السابقة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إنّ ترامب حقق انتصارا هائلا في الانتخابات التمهيدية لولاية أيوا بفارق أكبر مما فاز به أي شخص في تاريخ الانتخابات التمهيدية بالولاية.

ترامب أثبت أنه ما زال زعيم الحزب الجمهوري

وأضافت دريفز، خلال حوارها مع الإعلامية جيهان منصور، مقدمة برنامج «عين على أمريكا»، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «ترامب أثبت أنه ما زال زعيم الحزب الجمهوري، الآن يشعر الناخبون في الحزب الجمهوري أنهم يريدون تبرئة للمعاملة السيئة التي تعرض لها في عام 2020 ومن كل الحروب القانونية التي تُشن ضده الآن».

الاستطلاعات تبرز اقتراب نيكي هيلي من ترامب

وتابع المستشارة السابقة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب: «وبالتالي، ستتردد كثيرا كلمات مثل التبرئة، وهناك انتخابات أخرى في ولاية أخرى الأسبوع المقبل، وتبرز الاستطلاعات أن نيكي هيلي قريبة من ترامب، وأتصور أن هذه الانتخابات التمهيدية تقترب من نهايتها ودونالد ترامب لا يزال الزعيم الأكبر للحزب الجمهوري».

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