أسعار خزانات المياه البلاستيك 2024 بحسب النوع والسعة.. تبدأ من 700 جنيه

لا يستغني أحد عن خزانات المياه، سواء المستخدمة للشرب والأغراض المنزلية أو الموضوعة على أسطح المنازل؛ لتوفير الاحتياجات من المياه، لذا تستعرض «الوطن» أسعار خزانات المياه البلاستيك.

أسعار خزانات المياه البلاستيك فوق الأسطح

وجاءت أسعار خزانات المياه البلاستيكية التي توضع على أسطح المنازل بالأسعار الآتية، حسب السعة اللترية.

- خزان الزامل أفقي سعة 1000 لتر، بسعر 724.50 جنيه.

- خزان عامودي سعة 1000 لتر، بسعر 724.50 جنيه.

- خزان الزامل أفقي سعة 1500 لتر، بسعر 905.63 جنيه.

- خزان الزامل أفقي سعة 2000 لتر، بسعر 1207جنيهات.

- خزان الزامل عامودي سعة 1500 لتر، بسعر 905.63 جنيه

- خزان الزامل أفقي سعة 2500 لتر، بسعر 1388 جنيها.

- خزان الزامل عامودي سعة 2000 لتر، بسعر 1135 جنيها.

- خزان الزامل أفقي سعة 3000 لتر، بسعر 1630 جنيها.

- خزان الزامل عامودي سعة 2500 لتر، بسعر 1388 جنيها.

- خزان الزامل أفقي سعة 4000 لتر، بسعر 2415 جنيها.

- خزان الزامل أفقي سعة 5000 لتر، بسعر 2716 جنيها.

- خزان الزامل عامودي سعة 3000 لتر، بسعر 1630 جنيها.

- خزان مياه موديلر عملاق سعة 30.000 لتر، بسعر 28 ألفا و980 جنيها.

خزانات المياه البلاستيك للاستعمال المنزلي

وجاءت خزنات المياه البلاستيك للشرب والاستعمال المنزلي على النحو التالي:

- خزان لحفظ الثلج من تانك، للشرب والاستخدام المنزلي 6 لترات، بسعر 144 جنيها.

- خزان مياه معالج صالح لمياه الشرب سعة 100 لتر مجهز بسن لتركيب حنفية ويستخدم في الزراعة وخزانات مواتير الرش، بسعر 150 جنيهًا.

- خزان المياه المحمول قابل للطي بسعة 10 لترات، شفاف وبتصميم جردل مع حنفية للتخييم والمشي وصيد السمك والنزهات والسفر، بسعر 306 جنيهات.

- خزان كولمن أيس تانك 16 لترت، بسعر344 جنيها.

- علبة مياه قابلة للطي مع صنبور، وعاء مياه خارجي، حاوية مياه قابلة للطي ومحمولة سعة 5/10/15 لتر، تستعمل خزان مياه الشرب للتخييم والمشي لمسافات طويلة والصيد والتسلق، بسعر 750 جنيها.

- ترمس ماء تانك أزرق 12 لترا مع فلتر، بلاستيك، بسعر 315 جنيه.

- خزان فلتر مياه 12 لترا تانك باك تايواني، بسعر 1749جنيه.

- زمزم - خزان مياه 18 لترا، بسعر 498 جنيه.

- خزان فلتر مياه 12 لترا، بسعر 944 جنيه.

- خزان مياه قابل للطي ومحمول على شكل جردل بحنفية للتخييم والمشي لمسافات طويلة وصيد السمك والنزهات والسفر، 10 لترات، بسعر301 جنيه.

- ترمس ماء تانك 45 لترا من باصرة، بسعر760 جنيها.

- خزان فلتر مياه، بسعر 800 جنيه.

- ايس تانك 16 لترا من تانك، بسعر 264 جنيها.

- برميل ماء أزرق سعة 220 لترا، بسعر 1999جنيها.

مميزات خزانات المياه البلاستيكية

هناك العديد من المميزات التي تتواجد في الخزانات البلاستيكية ومنها:

- يتم تصنيع خزانات المياه البلاستيكية من أجود المواد العالمية التي تمنع تكون البكتيريا والطحالب.

- تتميز الخزانات البلاستيكية بسهولة نقلها وتنظيفها.

- لا يحدث صدأ في الخزانات البلاستيكية.

- الخزانات البلاستيكية أقل تكلفة من الخزانات الأخرى.

عيوب خزانات المياه البلاستيكية

وعلى الرغم من مميزات خزانات المياه البلاستيك إلا أنها توجد بها بعض العيوب وهي على النحو التالي:

- عند استخدام مواد بلاستيكية رديئة في تصنيع الخزانات البلاستيكية يتداخل طعم البلاستيك مع طعم الماء بشكل واضح.

- عند طلاء خزانات المياه البلاستيكية بمواد كيميائية من الممكن أن تتفاعل المياه مع تلك المواد وبالتالي تكون المياه سامة.

- عند صنع خزانات مياه البلاستيكية من مواد رديئة تتعرض إلى ثقوب وتلفيات ومن وتسرب المياه.

أنواع خزانات المياه البلاستيكية

هناك العديد من أنواع خزانات المياه البلاستيكية ومن أشهر الأنواع المنتشرة في السوق المصري:

الخزانات المصنوعة من البولي إيثلين

وهي من أفضل أنواع الخزانات حيث تتمتع بالكفاءة العالية، ولا يتأثر بأشعة الشمس، وتمنع من تراكم الطحالب والبكتيريا في المياه، وسهلة التركيب ولا تحتاج إلى صيانة بشكل دائم، وتتميز خزانات مياه البلاستيكية المصنوعة من البولي إيثلين بعمرها الافتراضي الطويل.

الخزانات المصنوعة من الفيبر جلاس

هذا النوع من الخزانات مصنوع من الألياف الزجاجية، يتم طلاء تلك الخزانات بمادة الجيليكوت وهذه المادة تتميز بقدرتها العالية على تحمل عوامل الجو المختلفة، ويتميز بأنه مقاوم للصدأ ومشاكل تسربات المياه.

أفضل نوع خزانات المياه البلاستيك

عند البحث عن أفضل نوع خزانات المياه البلاستيك تجد أن النوعين السابقين من أفضل الأنواع، وهم قليلي التكلفة ويوجد بهم مقاومة للتلف، وأكثر فعالية في المحافظة على جودة المياه.

صيانة وتنظيف خزانات المياه البلاستيكية

من المهم الحرص على صيانة الخزانات حتى يتم الكشف المبكر عن وجود أي تلفيات في الخزان وحلها في أسرع وقت للقدرة على تفاديها، لذا من الضروري تنظيف خزانات المياه البلاستيكية كل 6 أشهر أو على الأقل مرة في العام، ويفضل تعقيم الخزانات لضمان عدم وجود أي أتربة وإزالة البكتيريا والطحالب العالقة في الخزان.

السعة اللترية لخزانات المياه

عند اختيار خزانات المياه، هناك عدة عوامل يتم بناءً عليها اختيار الخزان المناسب ومنها:

عدد الأفراد: سواء كان خزان مياه لمنزلك أم لمبنى حتى يتم اختيار حجم ومقاس الخزان المناسب.

مساحة المكان: حيث يوجد عدة مقاسات تناسب جميع الأماكن وتبدأ من مقاس 500 لتر وتصل إلى 20.000 لتر، يتم تركيب خزانات المياه البلاستيكية على أسطح المبني، وهناك مقاسات تصمم بشكل مخصوص بحسب حاجة العميل.