7 جيوش عالمية ترفع حالة الاستعداد والتأهب القصوى.. «الحرب تقترب»

يزداد التوتر في العديد من المناطق حول العالم وتزداد حدة الصراعات بين الدول في مناطق متفرقة، ومعها، أعلنت 8 جيوش رفع حالة التأهب والاستعداد القصوى، ما ينذر باقتراب حرب طويلة تجتاح الكرة الأرضية.

وكان الجيش الألماني أعلن رفع حالة الاستعداد القصوى تحسبًا لهجوم قادم محتمل من القوات الروسية خلال الأول من شهر فبراير المقبل، مع اقتراب روسيا من تحقيق انتصارها على أوكرانيا، حيث سيصعد «بوتين» من هجماته، وحذرت من قصف قادم ضد ألمانيا، بحسب صحيفة بيلد الألمانية.

السويد تعلن الاستعداد للحرب

وفي الوقت نفسه، أعلنت السويد ايضًا رفع حالة التأهب وأنذرت مواطنيها باقتراب مشاركتها في حرب قادمة، وذلك بالتزامن مع اقتراب انضمامها إلى حلف الناتو، عدو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفقًا لوسائل إعلام سويدية.

بريطانيا ترسل 20 ألف جندي إلى الناتو

بريطانيا أيضًا أعلنت استعداد جيش بلادها للحرب ضد روسيا، إذ أرسلت 20 ألف جندي إلى حلف الناتو في مهمة وصفتها بالأكبر منذ الحرب العالمية الثانية، لمواجهة تهديدات الرئيس الروسي. وذلك بحسب مؤتمر صحفي لوزير الدفاع البريطاني أذاعته قناة القاهرة الإخبارية.

الصراع بين روسيا وأوكرانيا

وخلال الوقت الحالي، يستمر الصراع بين روسيا وأوكرانيا منذ عام 2022، بالتزامن مع إعلان وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن استمرار دعم واشنطن لأوكرانيا، كما أكد الرئيس الروسي أن أوكرانيا قد تتعرض لضربة قاضية في حال طال النزاع.

الجيش الصيني رفع حالة الاستعداد القصوى بعد فوز الرئيس التايواني

وفي آسيا، أعلن الجيش الصيني رفع حالة الاستعداد القصوى بعد فوز لاي تشينغ تي، الذي يدعو لانفصال تايوان عن جمهورية الصين الشعبية، في وقت ترفض فيه الصين الانفصال وتعتبر تايوان جزءًا من أراضيها، مما ينذر باحتمالية نشوب حرب بين الصين وتايوان، حيث تسعى الأخيرة إلى الانفصال عن الصين، كما تحارب أيضًا الصين ضد 5 دول في منطقة بحر الصين الجنوبي، حيث تزعم الصين سيادتها على البحر ذات الأهمية الاستراتيجية الكبرى.

كوريا الجنوبية وجارتها الشمالية يستعدان للحرب

ويستعد الجيش الكوري الجنوبي والكوري الشمالي لحرب قادمة محتملة، مع استمرار الاستفزازات من الجانبين، حيث أعلن جيش سول تعزيز التدريبات العسكرية مع أمريكا، وكان الزعيم الكوري الشمالي أعلن استعداد جيشه لأي انتهاك قد يحدث، سواء من واشنطن أو من سول، قائلًا لجيشه استعدوا للحرب سريعًا»، بحسب فرانس برس.