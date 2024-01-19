قافلة للتحالف الوطني بالإسماعيلية تستهدف 5 مناطق اليوم

تشهد محافظة الإسماعيلية اليوم الجمعة قافلة مكبرة للتحالف الوطني في عدد من القري تشمل توزيع العديد من المساعدات المختلفة، ضمن القوافل التي تشهدها المحافظات المصرية المختلفة في المناطق الأكثر احتياجا.

وبحسب بيان رسمي للتحالف الوطني فان القافلة ستتضمن توزيع كمية المساعدات في قرى عين غصين وكيلو 5 وكيلو 7 بدائرة مركز الإسماعيلية، إلى جانب قرية المنايف بدائرة مركز أبوصوير ومنطقة الشهداء بدائرة مدينة الإسماعيلية.

وتأتي القافلة بالتنسيق بين مؤسسة رسالة الخيرية وجمعية سلسبيل الايمان الخيرية في الإسماعيلية، ضمن التعاون المشترك لتقديم المساعدات للأسر الأولي بالرعاية في بعض مناطق المحافظة.

قوافل مستمرة للتحالف الوطني

وشهدت قرى مختلفة في محافظة الجمهورية علي مدار الأيام الماضية العديد من الفعاليات قدمت فيها الدعم الطبي والمساعدات شملت قافلة طبيه للكشف والعلاج بالمجان، على مدار يومين لخدمة أكتر من 3000 مستفيد بمنطقة مساكن عثمان السادس من أكتوبر، بالإضافة لتوزيع بنك الكساء لأكثر من 2000 قطعة ملابس شتوية جديده بالمجان علي المستحقين.

كما نظم التحالف الوطني قافلة في منطقة الكفور بأسوان قافلة طبية تضم العديد من التخصصات (باطنة – جلدية – نساء – أسنان – رمد – أطفال – أنف واذن)، للكشف والعلاج والمتابعة وقياس النظارات الطبية والضغط والسكر.