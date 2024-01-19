أمطار وانخفاض درجات الحرارة.. تحذير لفئتين من الخروج في هذا التوقيت

يعد الأطفال والأمهات من الفئات الأكثر عرضة للإصابة بأمراض الشتاء، مثل نزلات البرد والإنفلونزا والفيروسات المنتشرة، بسبب الانخفاض في درجات الحرارة، وبعض الأمهات تتخلى عن قطع ثقيلة في ملابسها أو ملابس طفلها، في ظل عدم استمرار الموجة الباردة طيلة الوقت، لذا يجب الانتباه جيدًا لهذا الأمر.

ويجب أن تتابع الأمهات النشرات الجوية باستمرار، إذ يشهد الطقس حالة من التغيير، ابتداء من الاثنين القادم، بانخفاض في درجات الحرارة، وسيكون الانخفاض ملحوظا، مقارنة بالأيام الماضية، بحسب الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تصريحات لـ«الوطن».

استعداد الأمهات للمنخفض الجوي القادم

ويفضل أن تستعد الأمهات للمنخفض القادم، فقد حددت «غانم» موعد قدومه في الطبقات العليا، بجانب زيادة الكتل الهوائية المنخفضة بشكل كبير، الاثنين القادم، بالإضافة إلى نشاط في الرياح، وينخفض الطقس يوم الثلاثاء القادم، ليصل لسقوط كمية كبيرة من الأمطار، بشكل لا يستهان به، خاصة على المحافظات الساحلية، وقد تغزو محافظات البحر المتوسط والوجه البحري، وتقل كمية الأمطار بالمحافظات الداخلية.

عدم تخفيف الملابس خاصة للأطفال والأمهات

ونصحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، بعدم تخفيف الملابس خاصة للأطفال والأمهات، الأكثر عرضة للإصابة بنزلات البرد والانفلونزا، فلا يجب الانخداع بأشعة الشمس، والشعور بارتفاع طفيف في درجات الحرارة، لأن ذلك سيتغير بعد عدة أيام، لوجود المنخفض الجوي والكتل الهوائية.

ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة في الليل المتأخر والصباح الباكر

ولابد من ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، في فترات الليل المتأخر والصباح الباكر، بسبب انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير خلال هاتين الفترتين، ونصحت «غانم» بتناول المشروبات الدافئة، التي تعمل على تدفئة من الجسم، خاصة مع البرودة التي توجد في الطقس.