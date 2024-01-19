محام يكشف عن حالات تتسلم فيها الزوجة القيمة المالية لقائمة المنقولات

تعتبر قائمة المنقولات الزوجية، هي أول الحقوق المالية التي يطالب بها الزوج عقب انتهاء العلاقة الزوجية، وتشرح «الوطن» في السطور التالية مدى إمكانية تسليم الزوجة ثمن المنقولات المثبتة في القائمة، بدلاً من تسليمها عيناً.

قال بسام أبو رحمة المحامي، إنّ الأصل في قائمة المنقولات الزوجية تسليمها عيناً، بمعني أن تسلم كما هي موجودة في القائمة بأعدادها والحالة التي استلمها الزوج في وقت الزفاف.

القاضي يعرض على الزوجة استبدال القائمة بمبلغ مالي

وأوضح أبو رحمة، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ هناك بند في القائمة يفيد بأنه يمكن تسليم ثمن القائمة دون ردها عينا، وفي حالة طلب الزوج دفع ثمن القائمة، يعرض الزوج هذا الأمر في المحكمة، ويقوم القاضي بعرض هذا المقترح على الزوجة، فإذا رفضت الزوجة يقوم القاضي بالحكم لصالح الزوجة، بتسليمها قائمة المنقولات عيناً كما سلمتها للزوج وقت الزواج.

حالة وحيدة تأخذ الزوجة ثمن المنقولات

ولفت المحامي، إلى أنّه في حالة تبديد المنقولات أو جزء منها، فيقوم الخبير الذي يعاين المنقولات، بكتابة تقرير يفيد بأن هذه المنقولات غير مطابقة للقائمة، ويقوم بتقدير ثمنها بسعر عادل، ويتم إلزام الزوجة بأخذ القيمة النقدية للمنقولات.