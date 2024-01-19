حُرمت من شقتك؟.. إليك طريقة إلغاء قرار التمكين

قرار التمكين يصدر لصالح الزوجة مؤقتًا، حال وجود خلاف بين الزوجين يفضي إلى الانفصال، وغالبًا ما يكون على مسكن الزوجية، سواء أكان مملوكًا للزوج أو مؤجرًا، وفيما يلي نرصد لكم كيفية إلغاء قرار التمكين.

دعوى إلغاء قرار التمكين

قالت فاطمة هندي المحامية، إن إلغاء قرار التمكين للزوجة بمسكن الزوجية يتم عن طريق تقديم تظلم من القرار، أو رفع دعوى لإلغاء قرار التمكين أمام القضاء المستعجل، مشيرة إلى أن أغلب الدعاوى المرفوعة في هذا الشأن يتم رفضه، لأنه الإلغاء يكون ضد مصلحة الصغار وهو الأمر الذي لن ترتضيه المحكمة.

رفع دعوى استبدال مسكن حضانة

وأضافت هندي لـ«الوطن»، أن هناك طريقة أخرى يمكن من خلالها للزوج الحصول على المسكن، عن طريق رفع دعوى طرد على الزوجة، في حالة إذا كان الزوج مستأجرًا، أما إذا كان مالكًا للشقة محل القرار، فله أن يقيم دعوى استبدال مسكن حضانة، حتي يستطيع استرداد الشقة محل القرار، مع توفير سكن بديل لإيواء الصغار والأم.