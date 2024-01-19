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رئيس جمعية سيناء: الأنفاق اختصرت وقت العبور من 5 ساعات إلى 10 دقائق

كتب:

هاجر عمر
09:48 م | الجمعة 19 يناير 2024
أنفاق سيناء

أنفاق سيناء

أعرب عبد الله جهامة رئيس جمعية سيناء، عن شكره وامتنانه لجهود الدولة في سيناء وخاصة منطقة شمال سيناء التي تشهد تطويرا كبيرا منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الدولة المصرية.

المشروعات التنموية لم تتوقف خلال محاربة الإرهاب

وأضاف «جهامة» في مداخلة هاتفية على فضائية إكسترا نيوز، أن سيناء تشهد إقامة عدد من المشروعات خلال الـ10 سنوات الأخيرة، لافتا إلى أن المشروعات التنموية لم تتوقف حتى خلال محاربة الإرهاب، حيث قامت الدولة بإنشاء عدد من المجمعات الزراعية خلال هذه الفترة.

جهود الدولة بسيناء لا ينكرها إلا جاحد

وتابع، أن جهود الدولة بسيناء لا ينكرها إلا جاحد، لافتا إلى أنه ومنذ سنوات قليلة كان المواطنون بسيناء ينتظرون 5 ساعات للعبور بالمعدية، سواء بالسويس أو بالإسماعيلية أو ببورسعيد أما الآن فإن العبور يستغرق 10 دقائق بعد إنشاء الإنفاق.

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