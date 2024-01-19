متحدث الحكومة: إعداد وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري استغرق 6 أشهر

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن إعداد وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري خلال الفترة الرئاسية الجديدة استغرق إعدادها 6 أشهر من العمل، مشيرًا الى أن الوثيقة خلُصت إلى نحو 873 توصية في جميع قطاعات الاقتصاد المصري، وكذلك فيما يتعلق بالمؤشرات الكلية للاقتصاد المصري.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية هدير أبو زيد، ببرنامج «التاسعة» الذي يذاع على «القناة الأولى»، قائلًا: «هي ورقة بحثية أعدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالتشاور مع عدد كبير من الباحثين والخبراء، كما أن رئيس مجلس الوزراء وجّه بطرح الوثيقة خلال المرحلة الثانية من جلسات الحوار الوطني».

وتابع: «الهدف تنفيذ التكليفات بتوسيع دائرة النقاش حول الوثيقة وصياغة أولويات التحرك بالنسبة للاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، والحوار الوطني يضم جميع الأطراف من الجهات والمراكز البحثية والقطاع الخاص وكافة الشخصيات المهتمة بالشأن الاقتصادي».

وأكمل: «الحكومة تتطلع إلى مزيد من التدقيق والبحث في الوثيقة من أجل الخروج بأنواع من التوصيات التي يتم التوافق عليها».