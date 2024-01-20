ليلى عبداللطيف: الجنيه سيرتفع بشكل غير مسبوق والاقتصاد المصري سينتعش

تحدثت ليلى عبداللطيف، خبيرة الأبراج اللبنانية، عن الاقتصاد المصري والجنيه في 2024، وأوضحت أن الجنيه سيعود ويتحسن ويرتفع بشكل غير مسبوق وينتعش معه الاقتصاد المصري، «أرى أكثر من دولة عربية ستحمي الاقتصاد المصري والجنيه».

وعن سر تحقق بعض تنبؤاتها، قالت إن سرها لا يعلمه إلا الله، وأحد الشيوخ الكبرى قال لها: «يوضع سره في أضعف خلقه»، حيث سألته عن حالته منذ صغرها، فقال لها: «هذا سر من عند الله».

وأضافت ليلى عبداللطيف خلال تصريحات تلفزيونية، أنها لا تعرف التوقعات أو التنبؤات، ولكنها تملك إحساسا كبيرا لا تعرف مصدره، مواصلةً: «علمه عند الله.. والناس ليس لها دخل في ذلك، هذا الحديث عيب».

وعن تنبؤها بطلاق الفنانة ياسمين عبدالعزيز والفنان أحمد العوضي، قالت: «منذ سنوات ولدي أرشيف توقعت فيه طلاق عدة فنانين من قبل، ولم يعلق منهم أحد، منهم 3 وهم وائل كفوري وهيفاء وهبي وجورج وسوف في الماضي، فلماذا أخذت واقعة ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي ضجة كبيرة؟».