توزيع درجات وتقديرات الصفين الأول والثاني الثانوي العام.. تختلف من مادة لأخرى

توزيع وتقديرات درجات الصفين الأول والثاني الثانوي العام 2024، يشغل بال أولياء الأمور والطلاب على مستوى المدارس الثانوية العامة في المحافظات، حيث تعقد امتحانات نصف العام لصفوف النقل حاليا عبر التابلت بالمدارس المجهزة بوصلات إنترنت كاملة، وورقيا للمدارس غير المجهزة.

وبحسب سعيد محمود، مدير إحدى المدارس الثانوية العامة في محافظة قنا، فإن تقديرات درجات طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام 2024 ثابتة على مستوى مدارس المحافظات، وتختلف من مادة إلى مادة، فهناك مواد الدرجة النهائية بها 50 درجة وأخرى 20، وتكون التقييمات وفق تعليمات وزارة التربية والتعليم بالتقديرات فقط وتحددها نسب الدرجات الحاصل عليها الطالب في كل مادة «امتياز - جيد جداً- جيد - ضعيف»، أما مجموع الدرجات النهائية 280 درجة للصفين.

درجات مواد الصفين الأول والثاني الثانوي 2024

- مادة اللغة العربية، 50 درجة، وتقديراتها ونسبها من 50 درجة إلى 42.5 امتياز، و42 - 32.5 جيد جدا، و32- 25 جيد، وأقل من 25 ضعيف.

- مادة الرياضيات، مجموعها 40 درجة، وتقديراتها ونسبها تبدأ من 40 درجة إلى 34 امتياز، و34- 26 جيدا جدا، و26- 20 جيد، وأقل من 20 درجة ضعيف.

- مادة اللغة الإنجليزية 40 درجة، وتقديراتها من 40 درجة إلى 34 امتياز، و34- 26 جيدا جدا، و26- 20 جيد، وأقل من 20 درجة ضعيف.

- مادة اللغة الفرنسية، مجموعها من 30 درجة، وتقديراتها من 30 درجة إلى 25.5 امتياز، و25- 19.5 جيد جدا، و19.5- 15 جيد، وأقل من 15 درجة ضعيف.

- مادة الكيمياء مجموع درجاتها من 20 درجة، وتقديراتها تبدأ من 20 درجة إلى 17 امتياز، 16.5- 13جيد جدا، 12.5- 10 جيد، أقل من 10 درجات يصبح التقدير ضعيف.

- مادة الفيزياء مجموع درجاتها من 20 درجة، وتقديراتها ونسبها تبدأ من 20 درجة إلى 17 امتياز، 16.5- 13جيد جدا، 12.5- 10 جيد، أقل من 10 درجات يصبح التقدير ضعيف

- مادة الأحياء مجموع درجاتها من 20 درجة، وتقديراتها ونسبها تبدأ من 20 درجة إلى 17 يكون امتياز، 16.5- 13جيد جدا، 12.5- 10 جيد، أقل من 10 درجات يصبح التقدير ضعيفا.

- مادة الجغرافيا، مجموع درجاتها من 20 درجة، وتقديراتها من 20 درجة إلى 17 امتياز، 16.5- 13جيد جدا، 12.5- 10 جيد، أقل من 10 درجات ضعيف.

- مادة التاريخ مجموع الدرجات من 20 درجة، وتقديراتها تبدأ من 20 درجة إلى 17 امتياز، 16.5- 13 جيد جدا، 12.5- 10 جيد، أقل من 10 درجات يصبح التقدير ضعيفا.

- مادة الفلسفة، مجموع درجاتها من 20 درجة، وتقديراتها من 20 درجة إلى 17 امتياز، و16.5- 13 جيد جدا، و12.5- 10 جيد، وأقل من 10 درجات ضعيف.

نتيجة الصف الاول الثانوي العام 2024

وأكد «محمود»، أن نتيجة الترم الأول للصفين الأول والثاني الثانوي ستظهر عقب الانتهاء من الامتحانات إلكترونياً وفي المدارس.