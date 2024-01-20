عجز الاحتلال.. وعود لسكان غزة بـ«مكافآت» مقابل كشف أماكن المحتجزين الإسرائيليين

في خطوة جديدة تؤكد عجز الاحتلال الإسرائيلي عن التوصل لأماكنمحتجزيه في غزة، ألقى جيش الاحتلال، آلاف المنشورات على جنوب غزة، مع صور لبقية المحتجزين الإسرائليين لدى الفصائل الفلسطينية، بحسب ما ذكرته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» العبرية

وتدعو المنشورات السكان الفلسطينيين، إلى تقديم معلومات تدل على مكان وجود المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية، مقابل تقديم مكافآت.

ارتفاع عدد الشهداء والمصابين

وعلى جانب آخر، وفقًا لبيان صادر عن وزارة الصحة في غزة اليوم السبت، تم تسجيل استشهاد 24 ألفا و927 فلسطيني في المجمل جراء الضربات الإسرائيلية على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي، وأغلبيتهم من النساء والأطفال، كما أصيب 62 ألفا و388 شخص في هذه الهجمات.

وأفادت الوزارة بأنه خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، لقي 165 فلسطينيًا حتفهم، وأصيب 280 آخرون في الضربات الإسرائيلية.

عدد من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وعلى الطرقات

وأفادت الوزارة بأن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 14 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مما أدى إلى استشهاد 165 شخصًا وإصابة 280 آخرين، وأشارت إلى أن هناك عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وعلى الطرقات.

وفي رام الله، أعربت وزارة الخارجية الفلسطينية عن ضرورة وقف فوري لإطلاق النار، وعدم الاكتفاء بتشخيص الكارثة الإنسانية وتحذير من تفاقمها.