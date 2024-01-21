ترقيات وعلاوات للموظفين في 2024.. اعرف التفاصيل

مع اقترابنا من نهاية شهر يناير من العام الجديد 2024، ينتظر العمال أن تتخذ السلطة التنفيذية قرارات تصب في مصلحتهم، ومن المتوقع أن يجري الكشف عن ذلك في شهر يونيو المقبل، وسيصدر بقرار من مجلس الوزراء، لتحديد أسس التدقيق والاختيار، لترقيات الموظفين في عام 2024، مع بداية العام الجديد.

ترقيات الموظفين 2024

كما نص القانون على أن الترقية للوظائف التخصصية من المستوى الأول «ب»، تكون بالاختيار على أساس بيانات تقويم الأداء، وما ورد في ملف الخدمة من عناصر الامتياز، وفقا لما نص عليه قانون الخدمة المدنية رقم 81 لعام 2016، كما تكون الترقية للوظائف التخصصية الأخرى، بالاختيار في حدود النسب الواردة، أما بالنسبة لبقية الوظائف، فتمت الترقية على أساس الأقدمية، ويتطلب الحصول على تقرير تقييم أداء الدرجة المٌختصة خلال السنتين السابقتين للترقية مباشرة.

فئات ممنوعة من الترقية

حدد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لعام 2016، عددا من فئات الموظفين غير المستحقين للترقية، وهم الذين لم يتمكنوا من الحصول على درجة كفء أو امتياز في تقرير الأداء على مدار العامين السابقين لإعلان الترقية، كما منع القانون ترقية الموظف المُعار، حيث يحرم من هذه الترقية حتى يعود لجهة عمله الأصلية، وحظر قانون الخدمة المدنية ترقية الموظف قبل محو الجزاء الموقع عليه.

موعد إعلان ترقيات الموظفين

من المعتاد كل عام، أن يتم إعلان نتيجة الترقية على الموقع الرسمي للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في شهر يوليو، ولا تجوز ترقية الموظف خلال يوليو المقبل، قبل محو الجزاء الموقع عليه.

العلاوة والمرتبات الجديدة

نص القانون على أن الموظف الذي سيتم ترقيته، يستحق علاوة ترقية قدرها 5%، وفقا للكتاب الدوري رقم 1 لسنة 2019 بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.