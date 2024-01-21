إجراء عاجل من البنوك اليوم الأحد 21-1-2024.. تعرف على التفاصيل

ضخت أجهزة الدولة مرتبات الموظفين في ماكينات الصراف الآلي «atm» من الأمس، تمهيدًا لصرف مرتبات يناير 2024 بداية من الساعة العاشرة صباح اليوم الأحد، بعد قرار وزارة المالية بتبكير صرف المرتبات إلى اليوم الأحد 21 يناير الجاري بدلًا من 24 يناير 2024.

أيام صرف مرتبات شهر يناير 2024

تنشر «الوطن» أيام صرف مرتبات شهر يناير 2024، قبل إجازة 25 يناير، وهي كالتالي:

- الأحد 21 يناير، اليوم الأول لصرف مرتبات شهر يناير 2024.

- الاثنين 22 يناير، اليوم الثاني لصرف مرتبات شهر يناير 2024.

- الثلاثاء 23 يناير، اليوم الثالث لصرف مرتبات يناير 2024.

- الأربعاء 24 يناير، اليوم الرابع لصرف المرتبات.

- الأحد الموافق 28 يناير، اليوم الأخير لصرف مرتبات شهر يناير.

مرتبات شهر يناير بعد الزيادة

تنشر «الوطن» مرتبات شهر يناير 2024 بالزيادة المقررة من الحكومة في أكتوبر من العام الماضي وهي كالتالي.

- رفع مرتب الدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها ليصل إلى 11 ألفا و100 جنيه.

- زيادة مرتب الدرجة العالية أو ما يعادلها بعد الزيادة الجديدة، ليصل إلى 8 آلاف و508 جنيهات.

- مرتب درجة المدير العام أو ما يعادلها يصرف بزيادة 300 جنيه.

- مرتب الدرجة الأولى أو ما يعادلها بعد يصرف بزيادة 300 جنيه.

- زيادة الحد الأدنى لدرجة المدير العام من 6912 إلى 7212 جنيها.

- رفع الحد الأدنى للدرجة الأولى من 6264 إلى 6564 جنيها.

- زيادة الحد الأدنى للدرجة الثانية من 5564 إلى 5864 جنيها.

- رفع الحد الأدنى للدرجة الثالثة من 5350 إلى 5650 جنيها.

- يزيد الحد الأدنى للدرجة الرابعة من 4793 إلى 5093 جنيها.

- يزيد الحد الأدنى للدرجة الخامسة من 4536 إلى 4836 جنيها.

- مرتب الدرجة السادسة بعد الزيادة الجديدة 4 آلاف جنيه بدلا من 3500 جنيه.