خبيرة طاقة: لابد أن نملأ حياتنا بالأمل ليحدث التغيير نحو الأفضل

قالت حنان زينال، خبيرة علاج الطاقة، إنَّ الله وحده يمنح الأشياء والكائنات الطاقة، مؤكدةً أهمية أن يتبع الإنسان سنة الله في كونه، وهي التغيير، وألا يظل كما هو دون حركة، «محلك سر» إذا أراد النجاح.

وأضافت «زينال»، في حوارها مع الإعلاميتين سناء منصور وشيرين عفت، ببرنامج «السفيرة عزيزة»، والمُذاع على شاشة «قناة dmc»، أنَّ الله يحضنا على التغيير والحركة والسعي، موضحة: «ربنا بيديلنا علامات على ضرورة التغيير في حياتنا، والمستقبل المجهول ممكن يبقى أحسن من وضعك الحالي، بشرط لو اتملأت بالتفاؤل والرغبة في التغيير للأفضل».

وتابعت خبيرة علاج الطاقة: «هناك وسائل سهلة تساعد على التغيير الإيجابي في حياتنا والتمتع بحياة سعيدة، ولكن شرط أن نتعلم دائماً كيف نبدأ، والتغيير للأفضل يؤكد أن مسارك صحيح وأنك تتوجه نحو الخير».

واستطردت: «إذا تحققت مخاوفك في الحياة، فلابد أن تعرف أن أساس الخوف في عقلك هو الوهم، ولكن أن يتحقق هذا الوهم هو درس للإنسان بأن التفاؤل أساس الحياة وأنه تفاؤلوا بالخير تجدوه، وأنه لابد أن نملأ طاقتنا بالأمل ليحدث التغيير نحو الأفضل ونرسل للكون رسائل إيجابية وأننا نستحق السعادة».