وكيل «صحة الشرقية» يوجه بسرعة تفعيل الكروت الذكية في الإدارات

عقد الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اجتماعًا مع مديري الإدارات الفنية بالمديرية، وذلك بمكتب وكيل الوزارة، في حضور مدير عام الشؤون المالية والإدارية، ومدير إدارة الدعم الفني واتخاذ القرار ومدير القوافل الطبية، ومدير المراجعة الداخلية والحوكمة، ومدير الشؤون الإدارية، ورئيس قسم المركبات وصيانتها، وأمين مخزن ومسؤول المواد البترولية بالجراج، ووحدة التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة.

ما بعد تفعيل منظومة الكروت الذكية

وتناول الاجتماع، مناقشة الضوابط المنظمة ما بعد تفعيل منظومة الكروت الذكية والمواد البترولية بالمديرية، وكيفية التسوية الحسابية، والتسوية الدفترية المخزنية، وإحكام الرقابة على استهلاك الوقود والمواد البترولية، حفاظاً على المال العام.

سرعة تفعيل الكروت الذكية

كما أوضح مدير إدارة الدعم الفني، إجراءات نظام E-Finance، الخاص بشركة التعاون للمواد البترولية، وكيفية التعامل مع البرنامج الإلكتروني، وآليات التنفيذ للحصول على الخدمة بالنظام المحدث.

وكلف الدكتور هشام مسعود، مدير عام الشؤون المالية والإدارية بالمديرية، بسرعة تفعيل الكروت الذكية بجميع الجهات التابعة للمديرية، ومد جميع السيارات والمركبات التابعة للمديرية، بالوقود اللازم وفقاً للنظام الجديد، كما وجه مديري الإدارات المختصة بالمديرية، بضرورة المتابعة المستمرة وإحكام الرقابة على استهلاك المواد البترولية والوقود.