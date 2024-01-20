«اليوم اللي مبشوفهمش ميتحسبش من عمري».. تفاصيل علاقة عادل إمام بأحفاده

أثار تصريح المخرج رامي إمام، منذ قليل، على هامش إحدى الفعاليات الفنية، عن اعتزال الزعيم عادل إمام التمثيل وتفرغه لقضاء وقته مع أحفاده في جو عائلي وأسري، حالة كبيرة من الجدل في الوسط الفني ولجمهوره والذي كان بمثابة الصدمة لهم، خاصة مع نفي عمه المنتج عصام إمام في تصريحات خاصة لـ «الوطن» اعتزال الزعيم مع تأكيده فقط على أنه بصحة جيدة ويقضي وقته مع أحفاده وعائلته.

وفي التقرير التالي تكشف «الوطن» علاقة الزعيم بأحفاده ومدى قربهم ودعمه لهم، فلديه عدد كبير من الأحفاد، من نجله رامي وهم عادل وعز الدين ورقية، أما أحفاده من ابنته سارة فهم أمينة وهالة وكاميليا، ومن نجله الأخير محمد كل من خديجة وقاسمات.

دعم الزعيم عادل إمام لأحفاده

كشف الزعيم عادل إمام، في تصريحات سابقة له أنه لا يقوم بدعم أحفاده؛ لانه يرى أن الفن موروثات وجينات لا تكون بالدعم والمساندة كونه الزعيم ولكنه يشجعهم على الاستمرار والتطوير، لافتا إلى أن أحفاده جميعهم «عادل وعز الدين وهالة» يتمتعون بقدر عال من الفن، حيث بدأ عادل وهو نجل المخرج رامي إمام طريقه في عالم الفن.

كما بدأت هالة حفيدته طريقها بعالم الفن ولكن من خلال الرسم والفن التشكيلي، واصفة إياها بالفنانة العالمية، حيث شاركت برسوماتها بعدة معارض عالمية.

علاقة أحفاد عادل إمام بمسلسل صاحب السعادة

وكشف الزعيم عادل إمام، أنه يتعلق بأحفاده لدرجة كبيرة ولا يستطيع أن يرفض لهم أي طلب، موضحًا في تصريحات تليفزيونية سابقة، أنه يتعامل معهم مثلما كان يتعامل مع أحفاده بمسلسل «صاحب السعادة»، ويدللهم بشكل مستمر ويراقبهم عن قرب، قائلاً: «اليوم اللي مبشوفهمش فيه ميتحسبش من عمري».

علاقته بأحفاده خالية من الألقاب

كما أوضح الزعيم عادل إمام، خلال لقاء سابق له أنه لا يضع حدودًا فى التعامل مع أبنائه وخاصة أحفاده ويسمح لهم بأن ينادونه دون ألقاب فيما عدا لقب الزعيم باعتباره جدًا لهم، قائلاً: «جم ينادوني لي بابا عادل قلت لهم لا لا لا.. أنا عايز جدو.. كلمة جميلة أوي وكانت حلوة من الصبيان والبنات».

حفيدة الزعيم هالة مقبل.. لا تهوى التمثيل

كما كشفت هالة مقبل، حفيدة الزعيم عادل إمام، فى تصريحات تليفزيونية، أنها لا تهوى التمثيل وتريد أن تكون بعيدة عن الأضواء وأن تمارس هوايتها بالفن من خلال الرسم، لافتة إلى أن فيلم «مرجان أحمد مرجان» من أقرب الأفلام إليها التي قدمها الزعيم، إلى جانب مسلسلي «عوالم خفية وصاحب السعادة»، مشيرة إلى أنها احترفت الرسم وقدمت لوحات لعائلاتها وأصدقائها وتهتم بآرائهم من أجل تطويرها، وتقدم فيديوهات عبر موقع التواصل الاجتماعي تيك توك تقلد خلالها جدها الزعيم عادل إمام، لافتة إلى أنه يشاهد تلك الفيديوهات ولا ينزعج منها.