بعد استخراج «ملاعق» من معدة مريض بالمنوفية.. فئات معرضة لابتلاع الأدوات المعدنية

«استخراج أجسام معدنية من معدة مريض» واقعة تظهر على فترات متباعدة تثير التعجب بين من يعرفها، فكيف يمكن لشخص ابتلاع أدوات مثل «الشوك والملاعق والمسامير»، كما حدث في محافظة المنوفية أمس، حين تمكن فريق طبي من إنقاذ شخص 45 عاما، يعاني من مرض ذهني، ابتلع عدة مسامير وملاعق.

استخراج ملاعق وشوك من معدة مريض في المنصورة

واقعة المنوفية لم تكن الأولى، حيث سبقها عدة حوادث أخرى، بينها قيام فريق طبي بجامعة المنصورة في 2019 باستخراج 20 ملعقة و4 شوك و7 فرش أسنان من بطن مريض 20 عاما، يعاني من ضمور في المخ.

وفي 2017 تمكن فريق طبي بقصر العيني من استخراج 39 مسمارا و«قصافة» من معدة مريض 39 عاما، بالإضافة لحوادث أخرى فتحت المجال لتساؤلات عدة، أهمها كيف يمكن حدوث ذلك، وهو ما يجيب عنه الدكتور محمد الديب، نقيب الأطباء بقنا.

فئات معرضة لابتلاع الأدوات المعدنية

وقال الدكتور محمد الديب مدير مستشفى قنا العام، ونقيب الأطباء بالمحافظة، إن ابتلاع الأشياء المعدنية وبقائها في معدة الأشخاص يشكل خطورة على حياتهم، ويحتاج المرضى في هذه الحالة إلى التدخل السريع لاستخراج تلك المعادن، حتى لا تتعرض حياتهم للخطر.

وتابع نقيب أطباء قنا في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن التجارب والأبحاث العلمية أثبتت وجود فئات معينة من المرضى يمكنهم ابتلاع الأدوات المعدنية، منهم مرضى ضمور المخ، ومرضى متلازمة داون، وذلك لاتساع حجم الحلق لدى بعضهم، كما أن بعض الحالات لا تدرك مدى خطورة ابتلاع تلك الأدوات.