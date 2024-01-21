فاكهة مهمة تخلصك من الإمساك في دقائق معدودة.. لا غنى عنها في المنزل

الإمساك من المشكلات الصحية التي تصيب عدد كبير من الأفراد بسبب قلة تناول الألياف الغذائية، وقلة شرب الماء والسوائل، فضلًا عن قلة الحركة وعدم ممارسة التمارين الرياضية، وقد تكون الإصابة به مرتبطة بحالات مرضية أو أدوية معينة، بحسب ما أشار إليه موقع «مايوكلينيك» الطبي، ومن الممكن علاج الإمساك من خلال الاستعانة ببعض الأنظمة الغذائية، منها فاكهة مهمة تخلصك من الإمساك في دقائق معدودة.

فاكهه مهمة تخلصك من الإمساك في دقائق معدودة.. ما هي؟

يعتبر البرتقال من الفواكه المهمة التي تخلص الإنسان من الإمساك بشكل سريع، لاحتوائها على الألياف الغذائية التي تُساعد على تنظيم حركة الأمعاء والهضم، وبالتالي تسهيل خروج الفضلات من الجسم، وفقًا لما أكدته الدكتورة ليندا جاد الحق في حديثها مع «الوطن»، مشيرة إلى أن احتوائه على فيتامين ج ومادة البكتين يساهم كذلك في تسهيل مشكلات القولون والإمساك.

القضاء على الإمساك في دقائق معدودوة

وأضافت جاد الحق، أن البرتقال يحتوي على مواد طبيعية، كالفلافانول، تساهم في إفراز السوائل في القولون، ما يجعلها فاكهة مهمة تخلصك من الإمساك في دقائق معدودوة، كما يقدم البرتقال فوائد صحية آخرى بجانب علاج الإمساك تتضح في الآتي:

- يحتوى على الألياف الغذائية التي تقي من الحساسية وتعزز المناعة.

- يحتوى البرتقال على فيتامين سي، الذي يعتبر من مضادات الأكسدة القوية، التي تحارب الشيخوخة المبكرة.

- يساعد تناول البرتقال على الحماية من نزلات البرد المتكررة، بفضل احتوائه على فيتامين سي.

- يساعد تناول البرتقال على ضبط معدلات السكر في الدم، والتقليل من ارتفاغ الكوليسترول.

- يساعد فيتامين سي الذي يحتويه البرتقال على التقليل من ضيق الشعب الهوائية.

- يحتوى البرتقال على فيتامين أ الذي يعزز صحة العين والجلد.