سفير ماليزيا يشيد بالعاصمة الإدارية الجديدة: نقلة حضارية عظيمة

أشاد السفير الماليزي بالقاهرة زماني إسماعيل، بالعاصمة الإدارية الجديدة، خلال لقائه مع الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الذي استقبله اليوم والوفد المرافق له الذي ضم رفيدة عبد العزيز نائب السفير الماليزي بالقاهرة، وأمير أخوان سكرتير ثان الشؤون الدينية، بديوان عام وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة.

نشر صحيح الدين

وخلال اللقاء أكد مختار جمعة سعي الوزارة الدائم للتواصل والتعاون مع الأشقاء في مختلف الدول الإسلامية لنشر صحيح الدين وتصحيح المفاهيم وتفكيك الفكر المتطرف، وأهدى وزير الأوقاف السفير الماليزي والوفد المرافق له نسخة من موسوعة الثقافة الإسلامية.

مواجهة الفكر المتطرف

من جانبه ثمن السفير الماليزي دور وزارة الأوقاف المصرية في نشر الفكر الوسطي المستنير، ومواجهة الفكر المتطرف، مشيدًا إشادة بالغة بإصدارات وزارة الأوقاف، وبالفترة التي قضاها سفيرًا لبلاده في مصر، حيث حظي بلقاء وزير الأوقاف في أكثر من مرة وفي عدة مناسبات على مدار فترة عمله، كما أشاد بالعاصمة الإدارية الجديدة ومسجد مصر ومركزها الثقافي الإسلامي، مؤكدًا أنها نقلة حضارية عظيمة.