دعاء للطفل المتوفى ووالديه.. سنة نبوية

يبحث الكثيرون ممن فقدوا أحباءهم أو أقاربهم عن الدعاء للمتوفى، خاصة دعاء للطفل المتوفى، بالصيغة الصحيحة التي وردت عن الرسول صلَ الله عليه وسلم، نظرًا لأن الدعاء يعد من أكثر الأعمال التي تصل إلى الميت في قبره، وينتفع المتوفي بثوابها، إذ روي عن الرسول أنّه قال: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له».

صيغة دعاء للطفل المتوفى

وعند الـ دعاء للطفل المتوفى، يقال نفس ما يقال عند الدعاء للكبير لكن عند الدعاء يقال: «اللهم اجعله ذخرًا لوالديه، وفرطًا وشفيعًا مجابا، اللهم أعظم به أجورهما، وثقل به موازينهما، وألحقه بصالح سلف المؤمنين، واجعله في كفالة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وقه برحمتك عذاب الجحيم»، إذ ثبت عن النبي صلَ الله عليه وسلم أنّه قال: «الطفل يُصلى عليه ويدعى لوالديه».

الدعاء للميت جهرا عند المقابر

وكانت دار الإفتاء المصرية، أشارت إلى أن الدعاء للميت بعد دفنه سنة واردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ فعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: «اسْتَغْفِرُوا لأَخِيكُمْ وَسَلُوا لَهُ التَّثْبِيتَ؛ فَإِنَّهُ الآنَ يُسْأَلُ» (سنن أبي داود).

الدعاء سرا وجهرا للميت

يجوز الدعاء سرّا وجهرًا، فرادى وجماعات، ولا تضييق في ذلك، فكله جائز، على أن الدعاء في الجمع أرجى للقبول وأيقظ للقلب، خاصة إذا كانت هناك موعظة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «يَدُ اللهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ» (رواه الترمذي).

«يارب أنت خلقته وأنت أخذته إلى جوارك، صفحته بيضاء نقية لم يفقه من الدنيا شيء واجعله شفيعاً لوالديه اللهم اربط على قلبوهم وارزقهم الصبر وعوضهم خيراً».

«اللهم إنا رضينا بما كتبت لنا، فاكتبنا مع الصابرين وبشرنا بما وعدتهم، واجبرنا بلطفك يا كريم».