عودة العروض الفنية لمسرح فوزي الصيفي بأسوان بعد تطويره

شهد حفل افتتاح مسرح فوزي الصيفي بأسوان، عرضًا فنيًا بعنوان «أسوان تجمعنا»، بمشاركة فرقتي أسوان والأقصر للفنون الشعبية، وذلك خلال الاحتفال بافتتاح المسرح بعد التطوير.

وافتتحت محافظة أسوان، مسرح فوزي الصيفي، بحضور اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وعدد من الشخصيات البارزة، من ضمنها عمرو البسيوني، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وهاني كمال، رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة، والفنان تامر عبد المنعم، رئيس الإدارة العامة للثقافة السينمائية، وعماد فتحي، رئيس إقليم جنوب الصعيد، وعدد من القيادات التنفيذية، وعمداء كليات جامعة أسوان.

إعادة تأهيل شاملة لمسرح فوزي الصيفي بأسوان

وافتتح مسرح فوزي، المعروف أيضًا باسم «المسرح الصيفي»، في أسوان بعد إعادة تأهيل شاملة، وتمّت زيارته من قِبَل رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزيرة الثقافة نفين الكيلاني.

وبدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم والسلام الجمهوري، ثمّ عرض فيلم وثائقي عن تاريخ مسرح فوزي، منذ بدايته، وتم تكريم الفنان الراحل، وتسلّمت ابنته رشا فوزي التكريم.

ويقع مسرح فوزي على كورنيش النيل في مدينة أسوان، وقد جرى إعادة تأهيله بشكل شامل، ويتألف من خشبة المسرح وقاعة تتسع لـ1200 كرسي، وتضم أيضًا صالة لكبار الزوار وقاعة للفنون التشكيلية، وأربع غرف ملابس لفرق العروض الفنية والمسرحية.