لماذا يستحب صيام يوم الاثنين من كل أسبوع؟.. اعرف السبب

يحرص الكثير من المسلمين في جميع أنحاء العالم على الصيام في المناسبات الدينية المختلفة، بخلاف شهر رمضان المبارك، فهو من السنن المستحبة، ومن الأيام التي يحرص المسلمين على صيامها يومي «الاثنين والخميس»، لذلك حثت دار الإفتاء المصرية على توضيح فضلهما.

الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أوضح في الفتوى رقم 7987 على موقع دار الإفتاء المصرية، بتاريخ 5 أكتوبر 2023، حكم صيام الاثنين والخميس بنية القضاء أو النفل، قائلا إن صيام يومي الاثنين والخميس على نيةِ، إن كان بقي من صيام القضاء شيءٌ فيكون قضاءً، وإلَّا فهو نفلٌ.

صيام الاثنين والخميس

وأضاف مفتي الجمهورية، أنه يقع عن القضاء إن كان في الذمة قضاءُ صيامٍ واجبٍ، وإن لم يكن ثمةَ صيام واجب فيقع هذا الصيام نفلًا، ومع ذلك ينبغي ألَّا يكون ذلك عادةً مطردةً في جميع صيام هذين اليومين؛ بل لا بد من تحري الأيام التي وجب قضاؤها فيما مضى، بحيث يكون الصوم بنية جازمة إما للقضاء وإما للنفل؛ إبراءً للذمة، وسدًّا لباب الشَّكِ والوسواس والتردد في العبادة.

وتابع مفتي الجمهورية، أن صوم «الاثنين والخميس» من النفل الراتب؛ لأنَّه صلى الله عليه وآله وسلم كان يتحرَّى صومهما، مستشهدًا بالعلَّامة الخطيب الشربيني في «الإقناع»: ويتأكد صوم يوم الاثنين والخميس؛ لأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يتحرى صومهما وقال: إنهما يومان تعرض فيهما الأعمال، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم.