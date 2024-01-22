وزارة الشباب تعلن شروط الاشتراك في مبادرة «وعي غيرك» بالمحافظات

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، توافر عدة خطوات ورابط محدد للمشاركة في مبادرة «وعي غيرك» في المحافظات، وأتاحت عدة شروط من أجل القبول في المبادرة.

شروط التسجيل في مبادرة «وعي غيرك» بالدقهلية

وأوضحت الوزارة، أن هناك شروطًا عامة للقبول في المبادرة، كالتالي:

- أنّ يكون المشارك مصري الجنسية.

- السن من 18 إلى 40 سنة.

- تُقدم المبادرات بشكل فردي أو جماعي.

- يمكن أنّ تكون المبادرة قائمة بالفعل أو فكرة جديدة واقعية ومؤثرة وقابلة للتنفيذ.

- ألا يكون الشخص قد شارك بنفس الفكرة في أي مسابقات أخرى.

- تخضع المبادرات الفائزة، لملكية وزارة الشباب والرياضة، زمن حقها تنفيذها ونشرها على نطاق واسع.

معايير تقييم المبادرات

- الإبداع والابتكار في فكرة المبادرة.

- علمية الفكرة الإبداعية واعتمادها على المعلومات والحقائق.

- مدى استخدام التقنيات الحديثة.

- استغلالها للموارد المتاحة.

- نوعية الأنشطة المستخدمة في المبادرة.

رابط التسجيل في مبادرة «وعي غيرك» بالمحافظات

وحددت الوزارة، رابطًا من أجل التسجيل في المبادرة من هنا، ثم كتابة البيانات التالية:

- الإدارة التابعة للمتقدم.

- نوع المبادرة.

- المحافظة.

- مسابقة المبادرات الشبابية

- تقديم ملف من الأوراق تُحدد على الرابط المذكور في الأعلى.