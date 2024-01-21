تفاصيل جوائز الدورة الـ34 لصالون الشباب للفنون التشكيلية 2024

أعلن قطاع الفنون التشكيلية عن جوائز الدورة الرابعة والثلاثون لصالون الشباب وذلك خلال مراسم الافتتاح التي أقيمت مساء الخميس الماضي 18 يناير بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، وشهد انطلاق الدورة حضورًا حاشدًا من التشكيليين لا سيما الشباب في أهم وأكبر حدث قومي داعم وراعي لمواهبهم.

23 جائزة من الفنون التشكيلية لصالون الشباب

وصل مجموع الجوائز التي أعلن عنها «23» جائزة من بينها «16» جائزة مقدمة من قطاع الفنون التشكيلية بقيمة إجمالية بلغت 320 ألف جنيه بجانب جائزتي اقتناء لمتحف الفن المصري الحديث، فضلا عن «5» جوائز اقتناء بواقع جائزة واحدة من جاليريهات بيكاسو، أبونتو، بيكاسو ايست، وجائزتين من جاليري آرت توكس.

صرح الدكتور وليد قانوش رئيس القطاع في بيان، قائلًا: «تمثل جوائز الاقتناء المقدمة من الجالريهات الخاصة إضافة مهمة جدا وإثراءً للحدث وسوف يكون لها مستقبلا دورا أكبر وستشكل مزيدًا من التحفيز للفنانين الشباب، وانتهز ذلك للتوجه بالشكر لكل من إبراهيم عبدالرحمن، فاتن مصطفى، أحمد الضبع، ورضا إبراهيم، الذين عكست استجابتهم السريعة وعيا كاملا بتكامل جميع الأدوار والجهود في خدمة الحركة التشكيلية المصرية، وسوف تزيد مساحة هذا التعاون في المستقبل القريب بأشكال متنوعة وشركاء جدد من الكيانات الفاعلة والمؤثرة في المشهد التشكيلي».

يذكر أن بيان الجوائز تضمن «8» «جوائز الصالون» قيمة كل جائزة 30 ألف جنيه جاءت كالتالي في مجال التصوير الفنان إسلام محمد سيف النصر، النحت ذهبت للفنان محمد سعيد حسن، مجال الرسم الفنان عبدالرحمن محمود أحمد، الخزف حصدتها الفنانة روذان أشرف عدوان، الجرافيك للفنانة سارة عبدالفتاح قنديل، التجهيز في الفراغ للفنان مصطفى محمود عامر، الفنون الرقمية ذهبت مناصفة بين الفنان بيتر إبراهيم عدلي والفنانة حنان محمد مأمون، مجال الميديا ذهبت للفنانة شذا مصطفى محمد.

تضمن بيان الجوائز كذلك «8» جوائز تشجيعية قيمة كل منها 10 آلاف جنيه كانت من نصيب كل من الفنان مصطفى أحمد مصطفى «ميديا»، الفنانة أميرة أيوب محمد «تصوير»، الفنان أحمد شعبان أبوالعلا «تجهيز في الفراغ»، الفنان إبراهيم عوض محمد «نحت»، الفنانة حبيبة حاتم محمد «خزف»، الفنانة مها إبراهيم رشا «تصوير»، الفنانة مريم نصحي سروانس «تصوير»، الفنان عبدالرؤوف محمد بهجت «نحت».

يذكر أن لجنة الفرز والتحكيم ضمت كل من الفنانين «أحمد عبدالفتاح، محمد بنوي، محمد المصري، أحمد حلمي، كريم القريطي، باسم عبدالجليل، منى غريب، كريم حلمي، محمود حمدي "القيم الفني"».