يواصل طلاب الشهادات الإعدادية بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، ووفقاً للخريطة الزمنية التي أقرتها وزارة التربية والتعليم امتحانات التيرم الأول، وكشفت مصادر في الوزارة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي لجميع المواد لا يختلف عن العام الماضي، ولكنه يختلف فيما بين المواد وبعضها البعض، منوهة إلى أن جميع المدارس تعمل بنفس التوزيعة.

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي جميع المواد 2024

وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي جميع المواد 2024 لجميع مدارس المحافظات، وفقاً لما صرحت به مصادر في الوزارة:

** المجموع الكلي: 280 درجة على أن تكون درجة النجاح 140 درجة.

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي جميع المواد 2024

** الدراسات الاجتماعية: 40 درجة على أن تكون درجة النجاح 20 درجة.

** اللغة الإنجليزية: 60 درجة على أن تكون درجة النجاح 30 درجة.

** العلوم: 40 درجة على أن تكون درجة النجاح 20 درجة.

** اللغة العربية: 80 درجة على أن تكون درجة النجاح 40 درجة.

** الرياضيات: 60 درجة على أن تكون درجة النجاح 30 درجة.