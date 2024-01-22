دعاء في جوف الليل.. «اللهم فرّج عنا كل هم»

يحرص المسلمون في مختلف الأوقات على الإكثار من الأدعية طوال أوقات اليوم، خاصة وأن الدعاء عبادة كما أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء، ومن بين هذه التوقيات جوف الليل، الذي يحرص المسلمون على ترديد الدعاء فيه، إلا أن البعض قد لا يعلم ما هو دعاء في جوف الليل.

دعاء في جوف الليل

أكد العلماء، أنه يمكن للعبد الدعاء بما يأمل بالصيغة التي يحبها، إذ قال تعالى: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾، ولذلك يمكن للعبد قول دعاء في جوف الليل كما يأمل.

ويردد البعض دعاء في جوف الليل كالتالي:

- للهُمَّ لكَ الْحَمْدُ على حِلمِك بعدَ عِلمك ، ولكَ الْحَمْدُ على عَفوِك بعدَ قُدرتِك ، اللهُمَّ لكَ الْحَمْدُ كلُّه ، وبيدِكَ الخيرُ كلُّه، وإليْكَ يرجِعُ الأمرُ كلُّه علانيتُه وسرُّه.

- اللهم فرج عنا كل هم، وافتح لنا كل باب خير، يا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب، وحيل بيننا وبين الأهل والأحباب، يا أرحم الراحمي، آمنا بك فاستجب دعاءنا يا كريم.

- اللهم ارزقني إيماناً صادقاً، ويقيناً ليس بعده كفر، ورحمةً أنالُ بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة.

- اللهم إني أُنْزِل بك حاجتي وإن ضَعُفَ رأيي وقصر عَمَلي وافتقرت إلى رحمتك ، فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور كما تجير بين البحور أن تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة الثُّبور وفتنة القبور.

دعاء جوف الليل

ويمكن قول دعاء في جوف الليل كالتالي:

ـ اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أَمَتك، ناصيتي بيدك، ماضٍ فِيَّ حكمك، عدل فِيَّ قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سمَّيت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدًا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك: أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همِّي.

ـ اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل.

- اللهمّ إنّي أسألك بأنّ لك الحمد، لا إله إلّا أنت الحنّان المنّان، أن تنعم على أولادي بالهدى والصراط المستقيم وتجنبهم صحبة.