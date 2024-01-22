وزيرة خارجية بلجيكا: سنرتّب مؤتمرا للسلام لدعم حلّ الدولتين قريبا

قالت وزيرة خارجية بلجيكا حاجة لحبيب، إنّ الصراع الحالي في قطاع غزة بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية لن يتم حله بالسلاح، ويجب إنهاء العنف الواقع في الوقت الحالي.

وأضافت الوزير البلجيكية بحسب صحفية «النهار» اللبنانية، صباح اليوم: «سنرتّب قريبا مؤتمرا للسلام لوضع حلّ الدولتين على الطريق الصحيح».

تعليق مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي

وفي السياق ذاته، قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إنّ الوضع الإنساني في غزة كارثي مع استمرار القصف الإسرائيلي، وسنُقدّم مقاربة شاملة لإنهاء الحرب في غزة وإطلاق عملية للسلام، كما أنّ حلّ الدولتين سيكون محور مباحثاتنا وليس مجرد وقف إطلاق النار.

وأكد أنّ السلام والاستقرار لا يمكن تحقيقهما بالوسائل العسكرية فقط، وعلينا البدء في الحديث عن خطط ملموسة لحل الدولتين، مضيفا: «من المؤكد أنّ الطريقة التي تتّبعها إسرائيل لتدمير الفصائل خاطئة».

حرب بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية

ويشهد قطاع غزة حربا واسعة بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية منذ 7 أكتوبر، في ظل ارتفاع أعداد الشهداء الفلسطينيين إلى أكثر من 25 ألف شخص أغلبهم من الأطفال والنساء.