الخط الرابع لمترو الأنفاق.. يخدم مليوني راكب يوميا

مستجدات جديدة شهدها تنفيذ الخط الرابع لمترو الأنفاق، آخرها موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على الخطابات المتبادلة بين مصر وحكومة اليابان، بشأن اتفاقية تنفيذ مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو «الشريحة الثالثة»، بحسب ما نشرته الجريدة الرسمية يوم الخميس الماضي.

الخط الرابع لمترو الأنفاق

تعمل وزارة النقل على تنفيذ الخط الرابع لمترو الأنفاق، وذلك ضمن جدول زمني وضعته الوزارة للتمكن من تقديم خدمات لتقليل الكثافة السكانية في بعض المناطق، ونظرا لأهمية مترو الأنفاق الذي يعتمد عليه ملايين المصريين يوميا.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية أعمال الخط الرابع لمترو الأنفاق وما تم فيها من إنجازات.

أبرز المعلومات حول الخط الرابع لمترو الأنفاق

وفقا لوزارة النقل، فإنه تم إنجاز عدد من المحطات الخاصة بالخط الرابع لمترو الأنفاق والتي من بينها محطات «النصر، الأهرامات، حدائق الأشجار، وحدائق الأهرام»، ويأتي ذلك كله تنفيذًا لتعليمات الدولة المصرية في التوسع بعمل وسائل نقل تخدم عدد من المناطق السكنية ذات الكثافة السكانية.

ويعتبر الخط الرابع لمترو الأنفاق أحد وسائل النقل الجماعي الأخضر الذي يُعد صديق للبيئة، ويخدم العديد من المناطق، إذ يمتد من مدينة 6 أكتوبر حتى الجيزة، وشارع صلاح سالم وصولا لمدينة نصر، ويسعى لنقل مليوني راكب يوميا ويشمل على 39 محطة، وهي 37 محطة منها تحت الأرض ومحطتين سطحيتين.

وقد وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على الخطاب المتبادل بين حكومتي اليابان مصر الخاص بالقرض المُقدم من خلال وكالة اليابان للتعاون الدولي «جايكا» بمبلغ 100 مليار ين ياباني حتى يتم تنفيذ مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق.