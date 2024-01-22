من هو عبدالله السنوسي؟.. الرجل الثاني في نظام القذافي السابق

بعد تأجيل النطق بالحكم مرات عديدة، أعلنت محكمة الاستئناف بالعاصمة الليبية طرابلس، إصدار حكم اليوم الاثنين، بحق عبدالله السنوسي، مدير جهاز الاستخبارات في النظام الليبي السابق، وذلك بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية أثناء الثورة الليبية في عام 2011.

وجرى تأجيل النطق بالحكم على عبدالله السنوسي 10 مرات تقريبًا، وكان فريق الدفاع عنه يتعمد عدم إحضاره إلى جلسات المحاكمة لإطالة أمد الجلسات، وحينها، قال النائب العام الليبي إن الجلسات تسير بشكل طبيعي.

معلومات عن عبدالله السنوسي

وفي السطور التالية، تستعرض «الوطن» أبرز المعلومات عن عبدالله السنوسي:

- من مواليد نوفمبر عام 1952 ويبلغ من العمر 71 عامًا.

- مدير جهاز الاستخبارات في النظام الليبي السابق.

- يزعم أن السنوسي مستشارًا مقرًبا من سيف الإسلام القذافي، نجل الرئيس السابق.

- كان الرجل الثاني في نظام القذافي.

- متهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

- يزعم العديد أنه المسؤول عن مجزرة سجن أبو سليم في طرابلس عام 1996، والتي توفي فيها أكثر من 1200 سجين بالرصاص، بسبب الاحتجاج على الظروف التي يعيشون فيها داخل السجن.

- السنوسي معروف في الأوساط العالمية، حيث حُكم عليه بالسجن مدى الحياة بسبب تورطه في تفجير طائرة تتبع إحدى الشركات الفرنسية أدت لمقتل 170 راكب عام 1989.

- صدرت مذكرة اعتقال دولية بحق السنوسي.

- المحكمة الجنائية الدولية أصدرت قرارًا بإلقاء القبض على السنوسي، والقذافي، وسيف الإسلام عام 2011.

- ويزعم أن السنوسي لديع العديد من المعلومات عن ليبيين اختطفوا واغتيلوا في أوروبا وخارج ليبيا أثناء فترة حكم القذافي.